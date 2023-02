Sergio Massa, CFK, Alberto Fernández y la inflación

En la siguiente ocasión, Alberto Fernández buscó a Massa para el cierre de listas en 2019, el Frente de Todos precisaba votos no K para ganar porque con CFK no alcanzaba, igual que en 2023. Sin embargo, en 2021 y con la crisis ya lanzada y una derrota electoral por delante, Fernández rechazó el intento de Massa de llegar al Palacio de Hacienda. Fernández lo vivió como una humillacion, no un rescate. Una negación anticipada a su deseo de reelección, que creyó que aún no era imposible. Fernández terminó aferrándose al suicida Plan Platita que en forma irresponsable promovió CFK.