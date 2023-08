Raro 'No Admitido' en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El ciudadano chileno que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza(internacional, el N°1 de la Argentina) tenía pedido de captura. En la jerga era un 'no admitido' (en verdad el rótulo debería ser ' no admisible'). Si lo detuvieron en el patio de valijas es porque vulneró el control de Migraciones. ¿Existe alguna información al respecto? Lo que llegó a Urgente24 no fue fuente oficial sino rumores en el personal aeronáutico.