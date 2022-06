Papa Francisco sensato: La guerra no es entre buenos y malos

El Papa, preguntas y respuestas:

-La Compañía está presente en Ucrania, parte de mi Provincia. Estamos viviendo una guerra de agresión. Escribimos sobre ello en nuestras revistas. ¿Cuál es su consejo para comunicar la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos contribuir a un futuro de paz?

-Para responder a esta pregunta tenemos que alejarnos del patrón normal de "Caperucita Roja": Caperucita era buena y el lobo era el malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos, de forma abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados. Un par de meses antes de que empezara la guerra, conocí a un jefe de Estado, un hombre sabio, que habla muy poco, muy sabio. Y después de hablar de las cosas que quería hablar, me dijo que estaba muy preocupado por la forma en que se movía la OTAN. Le pregunté por qué, y me dijo: 'Están ladrando a las puertas de Rusia'. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos". Concluyó: "La situación podría llevar a la guerra". Esta era su opinión. El 24 de febrero comenzó la guerra. Ese jefe de Estado fue capaz de leer las señales de lo que estaba sucediendo.

Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo llevada a cabo por las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Y los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios. Pero el peligro es que sólo veamos esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro el interés por probar y vender armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego.

Alguien puede decirme en este momento: ¡pero si eres pro-Putin! No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos.

También es cierto que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero calcularon mal. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha.

También debo añadir que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania lo vemos así porque está más cerca de nosotros y toca más nuestra sensibilidad. Pero hay otros países muy lejanos -piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte del Congo- donde la guerra sigue y a nadie le importa.

Piensen en Ruanda hace 25 años. Piensen en Myanmar y en los rohingya. El mundo está en guerra. Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a trozos. Ahí, para mí hoy, se ha declarado la tercera guerra mundial. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Qué le pasa a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo? Vivo la primera guerra en la memoria de mi abuelo en el río Piave. Y luego la segunda y ahora la tercera. Y esto es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que pensar que en un siglo ha habido tres guerras mundiales, ¡con todo el comercio de armas que hay detrás!

Hace apenas cuatro años, se conmemoró el 60º aniversario del desembarco de Normandía. Y muchos jefes de Estado y de gobierno celebraron la victoria. Nadie se acordó de las decenas de miles de jóvenes que murieron en la playa en aquella ocasión. Cuando fui a Redipuglia en 2014 para el centenario de la Guerra Mundial -les hago una confidencia personal-, lloré al ver la edad de los soldados caídos. Cuando, unos años más tarde, el 2 de noviembre -cada 2 de noviembre visito un cementerio- fui a Anzio, allí también lloré al ver la edad de esos soldados caídos. El año pasado fui al cementerio francés, y las tumbas de los jóvenes -cristianos o islámicos, porque los franceses también enviaron a los del norte de África a luchar- eran también de jóvenes de 20, 22, 24 años. Cuando fui a Eslovaquia, me llamó la atención la cantidad de mujeres jóvenes y mayores. Faltaban hombres mayores. Las abuelas estaban solas. La guerra se había llevado a sus maridos.

¿Por qué te cuento estas cosas? Porque me gustaría que sus revistas abordaran el lado humano de la guerra. Ojalá sus revistas abordaran el drama humano de la guerra. Está muy bien hacer un cálculo geopolítico, estudiar las cosas en profundidad. Deben hacerlo, porque es tu trabajo. Pero también intenten transmitir el drama humano de la guerra. El drama humano de esos cementerios, el drama humano de las playas de Normandía o de Anzio, el drama humano de una mujer a cuya puerta llama el cartero y que recibe una carta de agradecimiento por haber dado un hijo a la patria, que es un héroe de la patria... Y así se queda sola. Reflexionar sobre esto ayudaría mucho a la humanidad y a la Iglesia. Hagan sus reflexiones sociopolíticas, pero no descuiden la reflexión humana sobre la guerra.

Volvamos a Ucrania. Todo el mundo abre su corazón a los refugiados, a los exiliados ucranianos, que suelen ser mujeres y niños. Los hombres se quedan luchando. En la audiencia de la semana pasada, dos esposas de soldados ucranianos que estaban en la acería de Azovstal vinieron a pedirme que intercediera por ellas para que se salvaran. Todos somos muy sensibles a estas situaciones dramáticas. Son mujeres con hijos, cuyos maridos pelean allí. Mujeres jóvenes y hermosas. Pero me pregunto: ¿qué pasará cuando se pase el entusiasmo por ayudar? Como las cosas se están enfriando, ¿quién se ocupará de estas mujeres? Hay que mirar más allá de la acción concreta del momento, y ver cómo los vamos a apoyar para que no caigan en el tráfico, no sean utilizados, porque los buitres ya están dando vueltas.

Ucrania es experta en esclavitud y guerra. Es un país rico, que siempre ha sido cortado, desgarrado por la voluntad de quienes querían apoderarse de él para explotarlo. Es como si la historia hubiera predispuesto a Ucrania a ser un país heroico. Ver este heroísmo nos toca el corazón. ¡Un heroísmo que va de la mano de la ternura! De hecho, cuando llegaron los primeros jóvenes soldados rusos -más tarde enviaron mercenarios-, enviados para hacer una "operación militar", como decían, sin saber que iban a la guerra, fueron las propias mujeres ucranianas las que se encargaron de ellos cuando se rindieron. Gran humanidad, gran ternura. Mujeres valientes. Gente valiente. Un pueblo que no teme luchar. Un pueblo trabajador y al mismo tiempo orgulloso de su tierra. Tengamos en cuenta la identidad ucraniana en este momento. Esto es lo que nos conmueve: ver tal heroísmo. Me gustaría destacar este punto: el heroísmo del pueblo ucraniano. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico.

Me gustaría añadir un elemento más. Tuve una conversación de 40 minutos con el Patriarca Kirill. En la primera parte me leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra. Cuando terminó, intervine y le dije: 'Hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo'. Tenía que reunirme con él el 14 de junio en Jerusalén, para hablar de nuestros asuntos. Pero con la guerra, de mutuo acuerdo, decidimos posponer la reunión a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no se malinterpretara. Espero encontrarme con él en una asamblea general en Kazajistán en septiembre. Espero poder saludarlo y hablar un poco con él como pastor.

Papa Francisco y patriarca Kirill. Papa Francisco y Patriarca Kirill, no pudieron encontrarse el 14/06.

-¿Qué signos de renovación espiritual ve en la Iglesia? ¿Ve alguno? ¿Hay señales de vida nueva y fresca?

-Es muy difícil ver la renovación espiritual utilizando esquemas muy anticuados. Tenemos que renovar nuestra forma de ver la realidad, de evaluarla. En la Iglesia europea veo más renovación en las cosas espontáneas que están surgiendo: movimientos, grupos, nuevos obispos que recuerdan que hay un Concilio detrás de ellos. Porque el Concilio que algunos pastores recuerdan mejor es el de Trento. Y lo que digo no es una tontería.

El restauracionismo ha llegado a amordazar al Concilio. El número de grupos "restauracionistas" -por ejemplo, hay muchos en Estados Unidos- es impresionante. Un obispo argentino me dijo que le habían pedido que administrara una diócesis que había caído en manos de estos "restauradores". Nunca habían aceptado el Consejo. Hay ideas, comportamientos que provienen de un restauracionismo que básicamente no aceptó el Concilio. El problema es precisamente éste: que en algunos contextos el Concilio aún no ha sido aceptado. También es cierto que un Concilio tarda un siglo en echar raíces. Entonces, ¡todavía tenemos cuarenta años para que eche raíces!

Signos de renovación son también los grupos que dan un nuevo rostro a la Iglesia a través de la asistencia social o pastoral. Los franceses son muy creativos en esto.

Usted aún no había nacido, pero fui testigo en 1974 del calvario del Superior General P. Pedro Arrupe en la Congregación General XXXII. En ese momento hubo una reacción conservadora para bloquear la voz profética de Arrupe. Hoy para nosotros ese General es un santo, pero tuvo que sufrir muchos ataques. Fue valiente porque se atrevió a dar el paso. Arrupe era un hombre de gran obediencia al Papa. Una gran obediencia. Y Pablo VI lo entendió. El mejor discurso jamás escrito por un Papa a la Compañía de Jesús es el que pronunció Pablo VI el 3 de diciembre de 1974. Y lo escribió a mano. Ahí están los originales. El profeta Pablo VI tuvo la libertad de escribirlo. Por otro lado, personas vinculadas a la Curia alimentaron de alguna manera a un grupo de jesuitas españoles que se consideraban los verdaderos "ortodoxos" y se oponían a Arrupe. Pablo VI nunca entró en este juego. Arrupe tenía la capacidad de ver la voluntad de Dios, combinada con una sencillez infantil al adherirse al Papa. Recuerdo que un día, mientras tomábamos un café en un pequeño grupo, pasó por allí y dijo: '¡Vamos, vamos! El Papa está a punto de pasar, ¡saludémosle!". ¡Era como un niño! ¡Con ese amor espontáneo!

Un jesuita de la Provincia de Loyola se había vuelto particularmente contra el P. Arrupe, recordemos. Lo enviaron a varios lugares e incluso a Argentina, y siempre dio problemas. Una vez me dijo: "Tú eres uno de los que no entiende nada. Pero los verdaderos culpables son el padre Arrupe y el padre Calvez. El día más feliz de mi vida será cuando los vea colgados de la horca en la Plaza de San Pedro". ¿Por qué te cuento esta historia? Para que entiendas cómo fue el periodo post-conciliar. Y esto está ocurriendo de nuevo, especialmente con los tradicionalistas. Por eso es importante salvar a estas figuras que defendieron el Concilio y la lealtad al Papa. Hay que volver a Arrupe: es una luz de aquel tiempo que nos ilumina a todos. Y fue él quien redescubrió los Ejercicios Espirituales como fuente, liberándose de las rígidas formulaciones de los Institutos Epitome, expresión de un pensamiento cerrado y rígido, más instructivo-ascético que místico.

En Alemania tenemos un camino sinodal que algunos piensan que es herético, pero que en realidad es muy cercano a la vida real. Muchos dejan la Iglesia porque ya no confían en ella. Un caso particular es el de la diócesis de Colonia. ¿Qué le parece?

Al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Bätzing, le dije: "Hay una muy buena Iglesia evangélica en Alemania. No necesitamos dos. El problema surge cuando la vía sinodal proviene de las élites intelectuales y teológicas, y está muy influenciada por las presiones externas. Hay algunas diócesis donde el camino sinodal se está haciendo con los fieles, con el pueblo, lentamente.

Quería escribir una carta sobre su camino sinodal. Lo escribí yo mismo, y me llevó un mes escribirlo. No quería involucrar a la Curia. Lo hice por mi cuenta. El original está en español, y el que está en alemán es una traducción. Allí escribí lo que pienso.

Luego la cuestión de la diócesis de Colonia. Cuando la situación era muy turbulenta, le pedí al arzobispo que se fuera durante seis meses para que las cosas se calmaran y pudiera ver con claridad. Porque cuando las aguas están agitadas, no puedes ver con claridad. Cuando volvió, le pedí que escribiera una carta de dimisión. Lo hizo y me lo dio. Y escribió una carta de disculpa a la diócesis. Lo dejé en su lugar para ver qué pasaba, pero tengo su renuncia en la mano.

Lo que ocurre es que hay muchos grupos de presión, y bajo presión no es posible discernir. Luego hay un problema económico por el que estoy pensando en enviar una visita financiera. Estoy esperando hasta que no haya presión para discernir. El hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien. El problema es cuando hay presión. Eso no ayuda. Sin embargo, no creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos. Y la trato como a cualquier otra diócesis del mundo que tenga conflictos. Me viene a la mente uno que aún no ha terminado el conflicto: Arecibo en Puerto Rico. Lo ha sido durante años. Hay muchas diócesis así.

