Nerviosismo en Casa Rosada: A Javier Milei se le rebela la tropa pero filtran decisiones

Algunos leones -encabezados por Gordo Dan- empiezan a rebelarse y piden cambios urgentes a Javier Milei.

Javier Milei enfrenta horas críticas tras derrota en PBA y ahora se le rebeló parte de la tropa libertaria (que lidera Gordo Dan/ Santiago Caputo).

9 de septiembre de 2025 - 17:41

Pero Las Fuerzas del Cielo, que lidera Daniel Parisini (Gordo Dan) -que ya había sido ninguneada en las listas- y que responde a Santiago Caputo, reclama públicamente cambios contundentes. Por ahora, 'salvan' a Karina Milei pero la pregunta es si perderán la paciencia... La conformación de las "mesas políticas" -respuesta poco convincente del Gobierno a la 'paliza' electoral- desató la ira: piden la cabeza de Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko y Lule Menem.

Las horas corren y en Casa Rosada sólo hay nerviosismo, caras largas y reuniones varias. Por ahora, ninguna medida concreta para apagar los incendios políticos y/o económicos. Porque en la economía las cosas no van mejor: el dólar subiendo, el Riesgo País subiendo, y, encima, el ministerio que lidera Luis "Toto" Caputo deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado.

Todo lo que ocurra en esta tarde noche de martes (09/09) te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

¿No quieren que se escriva Kovalivker? Kovalivker, Kovalivker, Kovalivker

El rumor de que una agente de prensa recorre medios de comunicación intentando comprar voluntades para que se omita en el futuro el apellido Kovalivker en el ANDISgate, provoca que se decida no olvidar jamás a Kovalivker.

De paso, muy interesante lo de Noticias Argentinas acerca de "la extravagante vida de Jonathan Kovalivker: Ferraris, mansiones y un rol central en el 'coimagate' de ANDIS".

"El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 'coimagate', puso en el centro de la escena a Jonathan Kovalivker, el presidente de la droguería Suizo Argentina. El empresario, que se presentó en Comodoro Py y entregó su celular a la Justicia, lleva una vida de lujos y excentricidades financiada, en parte, por millonarios contratos con el Estado que se multiplicaron por 27 en el último año.

Kovalivker, junto a su padre Eduardo y su hermano Emmanuel, maneja un holding familiar que pasó de un perfil bajo a ser un protagonista central del sistema de salud pública. (…)

La familia Kovalivker nunca ocultó su pasión por los lujos. Mientras los negocios con el Estado crecían exponencialmente (pasaron de facturar $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025), también lo hacía su nivel de vida:

El padre, Eduardo Kovalivker, es un reconocido coleccionista de Ferraris clásicas y modernas y miembro del Ferrari Club Argentino.

Jonathan, para diferenciarse, se especializa en Porsches deportivos, como los modelos 911 RS (GT3 RS y GT2 RS), e incluso compite como piloto amateur en la categoría Porsche GT3 Cup Trophy.

Los hermanos viven en mansiones en Nordelta, donde fueron allanados. La familia también posee una chacra llamada 'Granaderos' en la exclusiva zona de La Barra, en Punta del Este, donde pasan sus veranos.

Además de Suizo Argentina, el clan maneja una red de empresas que van desde la logística farmacéutica (Log In Farma) hasta una concesionaria de autos de lujo (Il Cavallino), una constructora (CRT Emprendimientos) y una empresa de eventos. (…)".

Jonathan Kovalivker.

Jonathan Kovalivker.

No está muy claro si el FMI respalda a Javier Milei o intenta que no despidan a Kristalina Georgieva

Muy comprometida Kristalina Georgieva con lo que suceda con la Argentina, que recibió asistencia extraordinaria del FMI por decisión de su directora ejecutiva. ¿Esto tiene alguna relación con el comunicado del FMI en el peor momento de Javier Milei? May be.

El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", señaló la vocera del FMI, Julie Kozack, desde su cuenta de X.

Ella agregó: “Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

Euforia en el 'mundo mileísta' por decisiones que habría tomado 'el Javo'

Sigamos con los trascendidos de la mujer del ministro Petri:

"Me acabo de poner la Campaña Política al hombro" es lo que dijo Javier Milei a la Mesa Política Nacional. El miércoles 10/09 lo anunciará en la reunión de gabinete.

Cambios en la Mesa Nacional:

  1. 'Lule' Menem sale de la Mesa Política Nacional.
  2. Martín Menem sigue por es uno de los fundadores de la LLA.
  3. Patricia Bullrich crece en el armado político nacional.
  4. Guillermo Francos también con más participación.

Cambios en la Mesa Bonaerense:

  • Se abre un comando colectivo.
  • Sebastián Pareja no manejará el armado en forma exclusiva. Ingresan otras figuras. Por ejemplo, Diego Valenzuela, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro....

Encargo a Guillermo Francos: Hablar con todos los gobernadores.

Obra Pública: El préstamo del BID de US$ 1.000 millones para las provincias, queda a cargo del ministro. Se reactivarían obras de infraestructura. Uno de los reclamos de los gobernadores.

Objetivo:

  • Superar 35% de votos en PBA, 50% en CABA y 35% en el resto de las provincias para llegar a 48 diputados nacionales.
  • Hoy LLA tiene 37 diputados y renueva 8 bancas, mientras que el PRO tiene 35 y renueva 22. Con 48 bancas llegarían a 90 diputados, cuando 1/3 del total son 86 bancas.
  • Esto permitiría que Milei pueda vetar en Diputados todo lo que el Congreso vote en su contra. En el Senado sigue complicado para Milei.
Cristina Pérez ('Chau Lule') vs. Eduardo Feinmann ('A mi me dicen que Javier Milei... ')

Según Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, el presidente Javier Milei decidió asumir el comando de la campaña electoral "como DT que tiene que hacer cuando faltan 20 minutos y está perdiendo el partido"). El cambio que menciono fue el paso al costado de 'Lule' Menem, por ejemplo.

Antes, Eduardo Feinmann había afirmado que Javier Milei estaba fuera de foco con la coyuntura de crisis. Lo interesante es que se trata de 2 periodistas cercanos a Casa Rosada. Pero Pérez lo encuentra a Milei 'a full' y Feinmann no (al menos todavía).

Lo de Feinmann puede complementarse con @LuisGasulla:

Crece el malestar entre los "pibes de tuiter". Enojo por la fiscalización y malestar por la falta de autocrítica más allá del discurso oficial. Piden urgente que reaccione el Presidente y que se saque de encima a los peronistas armadores de la provincia. En la mesa provincial lo dejaron afuera a Romo. Otro motivo de broncas internas. ¡Qué puede hacer el gobierno? Pareja ya tiene aseguradas varias bancas en futuro Congreso. Si lo sacan, se compran otro problema. Crece el malestar entre los "pibes de tuiter". Enojo por la fiscalización y malestar por la falta de autocrítica más allá del discurso oficial. Piden urgente que reaccione el Presidente y que se saque de encima a los peronistas armadores de la provincia. En la mesa provincial lo dejaron afuera a Romo. Otro motivo de broncas internas. ¡Qué puede hacer el gobierno? Pareja ya tiene aseguradas varias bancas en futuro Congreso. Si lo sacan, se compran otro problema.

Ultimátum de militante libertario a Javier Milei: "Quedan 24 horas"

La bronca de los militantes libertarios que responden a Santiago Caputo comienza a subir. Y sorprendió sobre todo un mensaje de @TraductorTeAma, cuenta de X muy reconocida en el mundo virtual, adjudicada a Esteban Glavinich, que le dio un ultimátum a Javier Milei, pidiéndole que reaccione y sea "jefe".

Ayer había escrito: "Dado el caldo en ebullición actual. Tenes 72hs para reaccionar y arrancar una cabeza o inevitablemente van a empezar a putearte a vos sin importar cuánto te defendamos. De las 72 perdiste 24. Te quedan 48. El jefe debe ser jefe. El alfa tiene que morder a un par de perros para demostrar quien manda. Y con jefe me refiero al jefe real. No al que porta el título. Alfa se es, no se nombra".

Hace instantes, comenzó la cuenta regresiva: "Quedan 24 horas, es ahora".

Captura de pantalla 2025-09-09 194919

También publicó otros mensajes marcándole la cancha a Javier Milei:

Captura de pantalla 2025-09-09 194903
Pasaportes con fallas: Largas filas en aeropuertos y habilitan línea de WhatsApp

Luego de que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectará miles de pasaportes con fallas, se observan largas filas de personas en Aeroparque, Ezeiza y Buquebus, que buscan saber si sus documentos están en orden.

En Aeroparque reciben a unas 500 personas por día y, según explicó a Clarín un empleado del Renaper, cerca del 70% de los pasaportes que revisan presentan fallas. Lo más desconcertante es que el error no se ve a simple vista: afecta la tinta de seguridad del documento, lo que impide que los escáneres de Migraciones puedan leerlo. La única forma de confirmarlo es escaneándolo.

Ante esta situación, el Renaper informó que habilitó una línea de Whastapp (+54 9 11 5126-1789) para realizar la verificación del pasaporte.

El operativo montado por el Renaper funciona las 24 horas y permite reimprimir los pasaportes defectuosos sin costo. Pero la incertidumbre desborda los centros de atención, ya que muchas de las personas no saben si podrán viajar o no. Recomiendan ir con tiempo a realizar la comprobación, para evitar perder viajes.

Los pasaportes argentinos comprometidos corresponden a la serie AAL dentro de los rangos numéricos AAL314778–346228, AAL400000–607599 y AAL616000–620088.

Quienes posean pasaportes dentro de esos rangos deben presentarlos sin costo en las oficinas de Renaper de Ezeiza, Aeroparque y Buquebus o, si están en el exterior, en los consulados argentinos.

También se puede concurrir al aeropuerto "El Plumerillo" de Mendoza, Taravella de Córdoba, Islas Malvinas de Rosario y Miguel de Güemes en Salta.

image
Antecedente para Karina Milei por $LIBRA: La Comisión Investigadora Ítalo

Karina Milei fue citada a declarar en la Comisión Investigadora $LIBRA. Se le ofrece, en caso de no poder asistir, que un grupo de diputados vaya a tomarle testimonio en Casa Rosada. El reglamento aprobado en la Comisión establece que, en caso de no asistir, se puede acudir a la fuerza pública para obligarla a comparecer.

Hay quienes están recordando el caso de la Comisión Investigadora Ítalo, creada en 1984 para investigar la corrupción que había rodeado la estatización de las acciones de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad en 1978, durante la última dictadura militar.

Dicha comisión fue presidida por el diputado radical Guillermo Tello Rosas, secundado por el peronista Julio César Aráoz. En ese marco fue convocado a declarar el abogado Mariano Grondona (h) y ante su incomparecencia a la segunda audiencia, fue ordenada su detención.

"Es historia, ¿será futuro?", dice un mensaje que circuló por estas horas en cadenas de WApp.

karina
Karina Milei (Foto: NA)

Karina Milei (Foto: NA)

Comunicado LLA por 'Mesa bonaerense': "Profunda autocrítica" y más leña al fuego libertario

La Libertad Avanza Buenos Aires publicó un comunicado en redes sociales informando sobre la primera reunión de la "mesa política bonaerense" conformada por "Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert".

"Todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei", dice el texto, que también apunta contra el kirchnerismo que "realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar".

Lo cierto es que el comunicado echó más leña al fuego de la interna libertaria. Y la publicación en X se llenó inmediatamente de comentarios de militantes y trolls reclamando que bajen a Sebastián Pareja.

Captura de pantalla 2025-09-09 184741
image

Algunas de las respuestas a ese comunicado:

image
image
image
Captura de pantalla 2025-09-09 184922
El Gobierno quiere mantenerlo en "secreto": 1er. avión con argentinos deportados por Trump

Natasha Niebieskikwiatm, especialista en política exterior, en Clarín:

"El Gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscan mantener el operativo en secreto y no protestarán como otros gobernantes para que no parezca un golpe de la administración de Donald Trump a su aliado libertario. Sin embargo, es un hecho que ciudadanos argentinos también están siendo deportados desde los Estados Unidos a la Argentina por la administración republicana, igual que ocurre con Brasil y otros países de la región.

Esta semana, entre este miércoles 10 y el jueves 11, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International traerá al país a un grupo de argentinos acusados de importantes violaciones a la ley federal de los Estados Unidos -delitos migratorios, robos y violaciones, según afirman los funcionarios consultados- en un vuelo que hará escala en Bogotá y otra en Belho Horizonte (Brasil) para terminar su recorrido en Ezeiza.

Clarín no pudo confirmar la cifra de fuentes oficiales, pero en Estados Unidos y en Brasil se habla de que en este vuelo especial llegarán 16 argentinos deportados. Esas mismas fuentes indican que hasta ahora, en el más estricto secreto, sin armar revuelo, y algunos en vuelos comerciales, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, desde que Trump endureció fuertemente sus políticas inmigratorias con escenas sumamente dramáticas.

Clarín pudo confirmar que la embajada de Oxenford ante Estados Unidos ya recibió listas de ciudadanos argentinos deportables. Es una situación que pone por demás nervioso al gobierno en momentos en que sigue sin poder lograrse la bilateral Milei-Trump. Tampoco se ha podido sacar un acuerdo arancelario mejor a Washington que el arancel del 10% que rige desde agosto. Además, una interna entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, ha puesto en cuestión la firma de un acuerdo entre la funcionaria, Werthein y la ministra Patricia Bullrich del mes pasado. Por ese acuerdo, Argentina entrará en el proceso de acceso al llamado Programa de Visa Waiver, para que los argentinos entren sin visa a EE.UU., donde, si se termina firmando, podrán permanecer hasta tres meses legalmente".

Insólito: El 'Mago sin Dientes' fue a la Rosada y pidió hablar con Milei

En medio de la tensión y las reuniones de crisis en la Casa Rosada, se vivió un momento insólito: el mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó en la puerta para pedir una reunión con Javier Milei y reclamó por el PRO.

El Mago, un histórico militante del PRO, llegó a la explanada de la Casa de Gobierno: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el presidente, quiero hablar"

En diálogo con TN, el Mago sin Dientes, visiblemente preocupado, se preguntó: "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante".

"Hubo un PRO, un partido que me dijo 'apoyemos a este gobierno' y ese partido que a mí me representa dijo 'apoyemos este gobierno'. Y yo hoy estoy queriendo hablar con este gobierno, que me escuchen", insistió.

Tras su reclamo, el personal de la Casa Rosada le informó que debía seguir la vía formal para solicitar una audiencia. "Me están diciendo que voy a hacer una carta para ver si me recibe el Presidente", concluyó antes de retirarse.

Embed
Embed
FMI 'bancó' y Milei insiste: "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico"

El FMI salió a 'bancar' al gobierno de Javier Milei, en medio de la turbulencia política y económica. "Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación", dijo la vocera del organismo, Julie Kozack.

Javier Milei aprovechó para insistir en que "no nos moveremos ni un milímetro del programa económico".

image

Aquí más información al respecto:

*Guiño del FMI para Milei y Caputo: ¿Alcanza con eso?

**Se desbocó el riesgo país a 1.108 puntos y el FMI tuvo que salir a mostrar su apoyo a Milei

Fuerte lo que dice Gastón Alberdi: "Que Milei salga del clóset"

Gastón Alberdi Peñavera, sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, que supo ser muy cercano a Javier Milei (integró su lista en las elecciones legislativas de 2021) pero se distanció pasados los comicios, desencantado, hizo fuertes declaraciones.

Embed

Tic, tac: Se agota el plazo para los vetos de Milei

Javier Milei tiene tiempo hasta jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.

Esta última es particularmente compleja para el Presidente, ya que simultáneamente intenta un acercamiento a los mandatarios provinciales para garantizar la gobernabilidad (ayer creó una "mesa de diálogo federal con los gobernadores").

De hecho, los gobernadores destacan que un guiño para acercar a las partes sería que Javier Milei no vete la ley que plantea cambios en la distribución de los ATN, cuya redacción corrió por cuenta de los 24 distritos.

Embed
Comisión $LIBRA citó a Karina Milei

La comisión parlamentaria que investiga la criptoestafa $LIBRA resolvió citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que declare sobre su presunta vinculación con la difusión del token que publicó Javier Milei en su cuenta de la red social X.

Se votó además que, como alternativa, un grupo de diputados vaya a tomarle testimonio en Casa Rosada.

Embed
Embed

Aquí la nota completa: La Comisión $LIBRA citó a Karina Milei: Podrían interrogarla en Casa Rosada

"Milei Escuchanos" es TT en X (hasta se sumó Ramiro Marra)

El hashtag #MileiEscuchanos es la 1er tendencia en Argentina en X, en este momento. Son muchos militantes libertarios que responden a Las Fuerzas del Cielo/Santiago Caputo (y otros 'trolls' que se van sumando) para pedirle al Presidente que haga los cambios necesarios.

Como ya se mencionó, piden la 'cabeza' de Sebastián Pareja y Lule Menem, principalmente. Incluso, algunos más desafiantes, ya le piden correr a Karina Milei...

Hasta Ramiro Marra -amigo de Santiago Caputo- se sumó al hashtag.

image
Embed
Embed
Embed
Embed
Según Bloomberg, "Milei tambalea" y Karina es "su mayor lastre"

Bloomberg Latinoamérica habla de "humillante derrota electoral" de Javier Milei y postula que "uno de sus mayores retos será replantearse el papel de Karina" que ahora "se ha convertido quizás en su mayor lastre". Fuerte.

Bloomberg: "Una humillante derrota electoral está obligando al presidente argentino Javier Milei a enfrentarse a una serie de errores de cálculo políticos, el principal de ellos, su confianza en su querida hermana.

(…) La derrota mostró las limitaciones de una campaña construida sobre ataques al gobierno anterior, que dejó el poder hace casi dos años. También conmocionó a los inversores, ya que un varapalo similar en las cruciales elecciones de mitad de mandato del mes que viene podría hundir por completo la revolución de libre mercado de Milei. Uno de sus mayores retos será replantearse el papel de Karina Milei, una alta ayudante a la que el presidente describe como “el jefe”, o la jefa de su gobierno. Ahora se ha convertido quizá en su mayor lastre, con una doble responsabilidad en el fiasco del domingo: en primer lugar, por diseñar la estrategia electoral que no logró persuadir a los votantes y, en segundo lugar, por verse ella misma envuelta en un escándalo de corrupción que estalló apenas dos semanas antes de la votación.

Gran parte de la popularidad de Milei proviene de su éxito a la hora de domar la inflación y aportar cierta estabilidad a la economía, por lo que el caos en los mercados financieros es una amenaza adicional para su gobierno. El peso oficial se desplomó hasta un 7% en la apertura de los mercados locales, antes de recortar parte de esas pérdidas, mientras que los bonos en dólares de la nación registraron las mayores caídas de los mercados emergentes".

bloomberg

