Live Blog Post

¿No quieren que se escriva Kovalivker? Kovalivker, Kovalivker, Kovalivker

El rumor de que una agente de prensa recorre medios de comunicación intentando comprar voluntades para que se omita en el futuro el apellido Kovalivker en el ANDISgate, provoca que se decida no olvidar jamás a Kovalivker.

De paso, muy interesante lo de Noticias Argentinas acerca de "la extravagante vida de Jonathan Kovalivker: Ferraris, mansiones y un rol central en el 'coimagate' de ANDIS".

Texto:

"El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 'coimagate', puso en el centro de la escena a Jonathan Kovalivker, el presidente de la droguería Suizo Argentina. El empresario, que se presentó en Comodoro Py y entregó su celular a la Justicia, lleva una vida de lujos y excentricidades financiada, en parte, por millonarios contratos con el Estado que se multiplicaron por 27 en el último año.

Kovalivker, junto a su padre Eduardo y su hermano Emmanuel, maneja un holding familiar que pasó de un perfil bajo a ser un protagonista central del sistema de salud pública. (…)

La familia Kovalivker nunca ocultó su pasión por los lujos. Mientras los negocios con el Estado crecían exponencialmente (pasaron de facturar $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025), también lo hacía su nivel de vida:

El padre, Eduardo Kovalivker, es un reconocido coleccionista de Ferraris clásicas y modernas y miembro del Ferrari Club Argentino.

Jonathan, para diferenciarse, se especializa en Porsches deportivos, como los modelos 911 RS (GT3 RS y GT2 RS), e incluso compite como piloto amateur en la categoría Porsche GT3 Cup Trophy.

Los hermanos viven en mansiones en Nordelta, donde fueron allanados. La familia también posee una chacra llamada 'Granaderos' en la exclusiva zona de La Barra, en Punta del Este, donde pasan sus veranos.

Además de Suizo Argentina, el clan maneja una red de empresas que van desde la logística farmacéutica (Log In Farma) hasta una concesionaria de autos de lujo (Il Cavallino), una constructora (CRT Emprendimientos) y una empresa de eventos. (…)".