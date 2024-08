Los trolls no consiguen victorias en el Congreso

lousteau-senado-DNU.jpg Martín Lousteau. NA

Una versión sostiene que había un acuerdo alrededor de Goerling hasta que Caputo metió la cuchara con la nominación de Kueider. Pero para que cualquiera de ellos fuera nombrado al frente del grupo se necesitaba el acompañamiento de los 2 radicales o de al menos 2 de UxP para lograr la mayoría de 8 votos. El kirchnerismo no iba a votar al peronista disidente Kueider por considerarlo un “traidor”; y Lousteau y la diputada María Coletta, su colega de la línea interna del radicalismo que no pacta con Milei, consideraban que el control de los servicios de Inteligencia debía tenerlo la oposición no amigable. Sin la posibilidad de poner a uno de ellos al frente, los legisladores de UxP optaron por acompañar a Lousteau, cuyo nombre no es el primero que viene a la mente cuando se busca a un “opositor dialoguista”. De todas formas no faltaron especulaciones sobre un juego a 2 bandas del más joven de los Caputo que integran el Gobierno en la que la designación de Lousteau hace juego con los contactos con su socio político Emiliano Yacobitti, al que le asignan vínculos con el mundo de la Inteligencia. Si bien ‘el Mago’ no logró colocar al que quería al frente de la bicameral, al menos -dicen- evitó que el control del espionaje y sus recursos quedara en manos de un aliado de Villarruel, vetada en el paraíso libertario y Bullrich, aunque leal, una extrapartidaria.