Los K buscan llamados a la CSJN y tentar a los gobernadores

El kirchnerismo enfrenta a la CSJN por las causas de CFK y busca reformarla. El gran problema de ello es que no cuenta con el apoyo del resto de los espacios de la coalición para que atraviese la Cámara de Diputados y Senadores, entre ellos los gobernadores. Muchos recuerdan cuando los mandatarios apoyaron al presidente Alberto Fernández por la coparticipación a CABA pero luego se corrieron cuando "se les fue la mano" con el pedido de juicio político. En política hay un máxima: Hasta la puerta del cementerio.

Ahora, el sector más radicalizado del oficialismo vuelve a poner la idea sobre la mesa, buscando en la CSJN y el FMI un enemigo en común. "Yo creo que éste es un ataque al peronismo. Yo no me olvido de que Osvaldo Jaldo (candidato a gobernador en Tucumán) firmó el pedido de juicio político, lo mismo que (José Luis) Gioja, uno de los candidatos del Frente de Todos en San Juan", dijo la abogada Graciana Peñafort, designada por CFK como directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

Los K buscan llamados de último momento a la CSJN

Rápidamente, desde el Instituto Patria se instaló un off the récord que filtró supuestos llamados desde y hacia el Máximo Tribunal.

Uno de ellos decía: "En la justicia sospechan que los gobernadores habrían hablado con Ricardo Lorenzetti, que les garantizó que el fallo no salía". Recordemos que Lorenzetti no firmó esa resolución por estar de vacaciones.

Otro off decía que los ministros recibieron un llamado a último momento para recordarles que estaban al filo de la veda electoral y que debían tomar una decisión cuanto antes. Obviamente, en los medios K no tardaron en deslizar que habría sido el expresidente Mauricio Macri, un cadaver político que no pudo siquiera con la interna del PRO.

¿Logrará el oficialismo reagrupar a todo el FDT detrás del relato K sobre la proscripción?

