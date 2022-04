Drogas, iglesias y la tortuga de Lucas Ghi

No fueron mencionados en la lista de sustancias mencionados por el folleto que distribuyó el municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, aconsejando cómo consumir 'sin riesgos'. Considerando la cantidad de medicamentos no recetados que consumen los drogadependientes, podría inferirse que al alcalde Lucas Ghi, 'se le escapó la tortuga'.

En la Argentina, los esfuerzos de rehabilitación de pacientes con adicciones tienen un pionero, a menudo olvidado, Carlos Novelli, el creador del Programa Andrés, las comunidades terapéuticas que le concedieron a grupos cristianos evangélicos un liderazgo en esa tarea y una recompensa espiritual a muchos ex adictos, a partir de la apertura, en 1982, de la 1ra. granja, en Diego Gaynor, que produjo, en 1986, una pionera camada de graduados; y en 1989 la primera 'Marcha por la Vida'.

Es importante recordarlo para considerar que hay historias de éxitos y que no todo consiste en someterse a la voluntad de las sustancias a partir de, tarea imposible, dosificar su consumo, tal como proponen quienes adhieren a la liberación del consumo como herramienta de quitarse el problema de encima.

SamQuinones.jpg Sam Quiñones.

El libro

Emily Belz, ya mencionada, leyó el libro más reciente de Sam Quiñones, y escribió una crítica muy interesante en el semanario 'Christianity Today', que aquí se reproduce porque hay vida más allá de la inacción de los funcionarios y la despreocupación social y cultural de muchos por el incremento de las adicciones tanto en USA como en la Argentina y casi en todo el mundo, enfermedades con mucho arrastre e impacto colectivo, no sólo individual.

Es lamentable que no todas las iglesias se hayan involucrado en la tarea que el Estado incumple.

Y también es curioso que otras denominaciones, que tan bien realizan progamas para dejar de fumar o de mejora de la alimentación, no hayan incursionado en estas terapias. Hay muchísimo para hacer y tiene recompensa.

Aquí va el texto de Belz:

"La evidencia de la crisis de las drogas en Estados Unidos está a nuestro alrededor, todos los días. Pero debido a que es una crisis solitaria, a menudo necesitamos a alguien que nos muestre dónde buscar. Habiendo cubierto la crisis de los opiáceos como reportera durante los últimos 7 años, tenía el trabajo de hacer la pregunta "dónde" a otras personas involucradas en la crisis.

Esto me ha dado nuevos ojos en mi propia ciudad, Nueva York. He notado que más personas se inyectan, y una noche, de camino a casa, vi a 2 personas tiradas inconscientes en el suelo de la plataforma del metro (N. de la R.: tren subterráneo) después de una sobredosis. El personal médico de emergencia llegó rápidamente y los salvó. Ahora llevo 'Naloxona' (también conocida por su nombre comercial 'Narcan'), el fármaco para revertir la sobredosis, que parece una pequeña botella de aerosol nasal.

Además de ver la crisis a mi alrededor, he comenzado a notar a los cristianos trabajando en estos lugares. Recuerdo estar sentado en un automóvil en una calle principal de Camden, Nueva Jersey, una noche de 2015, viendo a las prostitutas temblar en la nieve tratando de encontrar trabajo para pagar las drogas. La mujer cristiana que estaba sentada a mi lado en el auto, Brenda Antinore, en un tiempo había sido adicta a las drogas y era amiga de estas mujeres. Los visitaba a diario, les traía artículos de tocador y refrigerios, las conocía a todas por su nombre y tenía un hogar de recuperación a poca distancia al que podían acudir cuando estuvieran listas.

Una de las mujeres de la calle que conocí y entrevisté murió de una sobredosis de drogas más tarde. Antinore era una de las pocas personas que mantenía relación con estas mujeres, además de policías, traficantes de drogas y clientes. Ella era su contacto de emergencia. Algunas de las mujeres que Antinore ha amado, lograron entrar en recuperación.

Estos son los ejemplos y testimonios imperfectos que merecen mayor atención por parte de la iglesia estadounidense. Pero para conocer los testimonios, necesitamos un narrador de confianza. El periodista Sam Quinones ha escrito 'The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth', que se publicó en noviembre de 2021, justo cuando surgían datos desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (N. de la R.: es el sistema de salud pública estadounidense) sobre récord de muertes por sobredosis de drogas durante la pandemia.

emily belz.jpg Emily Belz.

Testimonios de adicción

Quiñones es, para mí, el mejor documentalista de la crisis de las drogas en Estados Unidos, y no solo porque sea un narrador apasionante. Incluso en las historias de dolor y crimen encuentra ideas simples y profundas, y siempre revela la dignidad de las personas sobre las que escribe. No está moralizando a las personas en el mundo de las drogas, pero también se niega a presentarlas únicamente como víctimas o personas enfermas de una enfermedad. La forma en que informa las historias de "los más pequeños de nosotros" suena real desde mi propia experiencia al informar sobre esta crisis.

Quiñones fue uno de los primeros en escribir en profundidad sobre la crisis de los opiáceos en su fantástico libro de 2015 'Dreamland: The True Tale of America's Opiate Epidemic' (País de los Sueños: la verdadera historia de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos). Él muestra los rasgos de un buen periodista al ver conexiones obvias y tendencias sociales que pocos notan en ese momento. Por ejemplo, cómo la adicción empujó a los conservadores blancos de la ley y el orden hacia reformas en la justicia penal tales como programas de recuperación de drogas en lugar de tiempo en prisión. (Mi teoría personal es que la crisis de los opiáceos también explica mucho sobre las elecciones de 2016, incluidas las promesas del expresidente Donald Trump de sellar la frontera con México, pero Quiñones no va ahí).

Si bien Quiñones no escribe desde una perspectiva explícitamente cristiana, muchas de las historias que cuenta involucran a cristianos y comunidades eclesiales. La cita de apertura del libro son las palabras de Jesús, en la versión King James, de Mateo 25:40: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. Tanto en 'Dreamland' como en 'The Least of Us', él se enfoca en la pérdida de comunidad en Estados Unidos, el mayor aislamiento que proviene de los opioides y algunos cristianos como reparadores de comunidades.

También hace una crónica de los fracasos de la iglesia: “En el condado de Carter [Tennessee], la comunidad se desarrollaba en la iglesia; allí se criaron niños, se forjaron relaciones comerciales, se iniciaron romances. Pero una madre adicta o soltera entraba en estas iglesias con dificultad. Colectas de ropa, cazuelas para familias con un niño con una enfermedad terminal: las iglesias sabían cómo hacer eso. Pero la adicción era un tema diferente”. También me he encontrado con este 'tema' en mis informes a lo largo de los años.

La incomodidad de algunas iglesias con la adicción es la razón por la que necesitamos los testimonios de adicción. La incomodidad de algunas iglesias con la adicción es la razón por la que necesitamos los testimonios de adicción.

Esto es lo que he escuchado en entrevistas a lo largo de los años: las personas en recuperación son muy conscientes de que no tienen el control, que les han fallado a las personas. Saben que son débiles. Saben que no pueden permanecer sobrios por su propia fuerza de voluntad. Saben que la comunidad es esencial para su supervivencia. Sus historias, llenas de vacilaciones de recaída tras recaída, son todo menos trayectorias perfectas de redención.

Estas son lecciones de las orillas de la sociedad que todos necesitan escuchar, porque las historias de adicción hablan directamente de las peores partes de la cultura nacional, un tema más amplio que Quiñones también aborda. A pesar de que la cultura estadounidense nos deja cada vez más aislados, todavía exige grandes decisiones de desempeño profesional y personal, dejando poco espacio para la gracia y el perdón comunitarios.

Nosotros, miembros de la sociedad más rica de todos los tiempos, creemos que podemos resolver los problemas por nosotros mismos, pero la verdad es que fallaremos tanto a nosotros mismos como a los demás. Cuando alguien experimenta un fracaso, eso a menudo conducirá a mecanismos tales como consumo de sustancias.

Necesitamos una comunidad donde ese fracaso y esa recuperación puedan suceder repetidamente. En mi opinión, debe ser un lugar construido sobre la gracia sobrenatural. Me he encontrado con una iglesia como esa en Brooklyn, 'Recovery House of Worship', donde todo el personal se está recuperando de la adicción. No puedo describir completamente la atmósfera de esa iglesia, pero da la bienvenida a los humildes. Uno de los miembros del personal, Chris Hook, me contó sobre una recaída después de que comenzó a ir a la iglesia, y la gente de la iglesia fue a buscarlo y llamó a su puerta. Eso significó mucho para él.

crystal-meth-vs-meth-1200x675.jpeg Metanfetamina P2P: “La metanfetamina hecha con efedrina no era buena para el cerebro, pero no era nada como esto”,

Tocando al dragón

Quizás esté pensando: 'Sí, ya he leído bastante sobre los opioides, el papel maligno de las compañías farmacéuticas y las muertes por desesperación'.

Si es así, el libro de Quiñones aún le ofrecerá nuevos conocimientos, porque él nota cambios en el nivel de la sociedad que otros no notan. Escribe sobre la afluencia masiva de un nuevo tipo de metanfetamina, la metanfetamina P2P en lugar de la alternativa basada en efedrina. Tal como él argumenta, esta nueva versión se correlaciona con un reciente aumento de las enfermedades mentales, la violencia y la falta de vivienda.

Aunque su evidencia es principalmente anecdótica, Quiñones cuenta, historia tras historia, de lo que la metanfetamina P2P le estaba haciendo a la gente: veían ángeles y demonios y ladraban como perros en público. “La metanfetamina hecha con efedrina no era buena para el cerebro, pero no era nada como esto”, escribe. Más impactante, dados los efectos sociales generalizados, comparte que no hay estudios científicos que comparen la metanfetamina a base de efedrina con la metanfetamina P2P.

La investigación científica debe respaldar sus afirmaciones sobre esta nueva metanfetamina, pero Quinones tiene mucha experiencia informando sobre los mercados de drogas. Si su tesis es cierta, tengo una nueva comprensión de algunas de las enfermedades mentales que veo en las calles de Nueva York. Puedo entender mejor por qué, cuando entrevisto a los médicos de la sala de emergencias, mencionan primero cuánta violencia experimentan en el trabajo ahora.

Estamos viviendo en una época de muertes récord por sobredosis de drogas pero, a causa de la metanfetamina, la iglesia necesita estar preparada para más personas que viven con el abuso de sustancias.

“La metanfetamina no mató a la gente casi al mismo ritmo”, escribe Quiñones, comparándola con el fentanilo.

“Presentaba, en cambio, la cara más cruda de vivir la adicción. Los consumidores de metanfetamina se arrastraban por las calles nocturnas, aullando, histéricos, hambrientos. Esa parte de la adicción, me dijo un consejero, 'la gente no quiere tocarla'”.

Entiendo por qué la gente tiene miedo de acercarse a la adicción. Es un dragón feo. Pero es por eso que necesitamos historias de alguien cercano: familiarizar a los lectores, sacar las cosas a la luz y mostrarnos a los ayudantes que se acercan a las prostitutas en la nieve."

------------------

Más contenido en Urgente24

Flybondi contraataca a JetSmart con pasajes a precio ganga

Sin gestión y sin PBA, fustigaron a Victoria Tolosa Paz en TV

Tras fuerte interna en Casa Rosada, Alberto Fernández empoderó a Cerruti

Ecuador va a Qatar 2022: Byron Castillo no es colombiano

Ya son dos las provincias que decretaron asueto el 2 de mayo