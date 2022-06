'Cultura del despertar' y final del libre albedrío

Después, el término se convirtió en un meme de Internet y fue utilizado cada vez más por personas blancas para señalar su apoyo a BLM. Los millennials impusieron la frase, que se agregó al Oxford English Dictionary en 2017.

libertad religiosa.webp Asistentes a la 2da. Cumbre Internacional de Libertad Religiosa.

Acusación

Farris se quejó que "el dominio de la 'cultura del despertar', que piensa que está bien silenciar a las personas que no están de acuerdo, es muy peligroso en muchos aspectos para la libertad de expresión y la libertad de religión” en USA.

Farris agregó que “en algunos sectores del mundo”, la mayor amenaza a la libertad religiosa es “la misma que en USA”, en particular, “el imperialismo de la cultura del despertar”.

Él reflexionó que el “estado de ánimo totalitario” detrás de la 'cultura del despertar' se extiende también a las ortodoxias dominantes en otros países: “En India, por ejemplo, el nacionalismo hindú opera sobre una base muy, muy atroz y trata de cerrar a las personas que son diferentes”.

“Estuve en India hace solo unas semanas y me encontré con un joven que fue golpeado por la policía simplemente por rezar en voz alta en el balcón de una vivienda del vecindario”, dijo Farris. “Fue imputado por un delito de conversión forzada. Todo lo que estaba haciendo era orar por la curación de su tío”.

Farris citó la intolerancia de los nacionalistas hindúes en India, así como la 'cultura del despertar' en USA, como ejemplos de cómo “estamos viviendo en un estado de ánimo en el mundo en el que no se tolera la diversidad de opiniones. Hay [presión] para adherir a cualquier punto de vista predominante en un país en particular, ya sea el nacionalismo hindú o el despertar cultural de izquierda”.

Dato: ¿el símbolo de USA no es una estatua obsequiada por Francia y montada cerca de Manhattan llamada Estatua de la Libertad? ¡Qué verde era mi valle!

Farris dijo que a principios de 2022, una de sus colegas, la consejera general de ADF, Kristen Waggoner, sufrió el intento de “ahogarla” de parte de una "mafia" mientras le hablaba a los estudiantes de la Facultad de Derecho de Yale, y que “los cristianos que tienen puntos de vista bíblicos sobre la sexualidad, el género y el aborto no son tolerados en la mayoría de los campus universitarios o la mayoría de las escuelas públicas. Es muy difícil comunicar tus puntos de vista como cristiano y se recibe un castigo”.

“Ahora, la buena noticia es que estamos ganando varias de esas batallas en los tribunales, pero la cultura es bastante opresiva en este momento”, agregó.

aborto.jpg Militantes del aborto quejándose ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

WASP

De todos modos, Urgente24 debe aclarar, ya que Ryan Foley no lo menciona, que también la gente que simpatiza con Michael Farris ha aplicado en USA la disciplina autoritaria cuando tuvieron el poder cultural.

¿O acaso la cultura WASP no dominó USA durante décadas?

Los WASP (White Anglo-Saxon Protestant o Blancos Anglosajones Protestantes) fueron la élite estadounidense a cargo de la política, la economía y la cultura durante la mayor parte de su historia.

Los WASP excluyeron a judíos, católicos, negros, asiáticos, eslavos, amerindios, gitanos, italianos, turcos e hispanos.

Según Jerome Karabel, profesor de Sociología en la Universidad de California Berkeley, cuando Franklin D. Roosevelt estudiaba en Harvard, el 85% de los alumnos eran WASP, mientras que en el año 2000, los WASP apenas eran 20%.

John F. Kennedy, católico y de origen irlandés, fue el 1er. Presidente no WASP. Recién en 2012 la Corte Suprema no tuvo ningún protestante pero todos sus miembros habían estudiado en Harvard, al igual que el 1er. presidente negro, Barack Obama, protestante.

Los WASP no enseñaron la tolerancia ¿por qué habrían de recibirla cuando la civilización cambió su cultura?

Libre albedrío

En verdad, hay un olvido u omisión del prójimo. La polarización domina a la sociedad del blanco / negro. En términos bíblicos habría que señalar que faltan samaritanos que cuiden de los que padecen arrojados en los caminos y ofrezcan la otra mejilla.

James Coffin escribió en la revista Spectrum, a propósito de la restricción del aborto por la Corte Suprema de Justicia estadounidense -le devolvió a cada estado / provincia la facultad de decidir por sí misma-, lo que ha provocado un intenso debate sobre si resulta o no un derecho, y lo más interesante es que entre los cristianos parece una cuestión central cuando en la Biblia no se menciona el tema.

En el tema del aborto, Coffin mencionó a Bill Clinton, cuando pidió velar para que los abortos fuesen "legales, seguros y raros".

Más allá de esto, este fragmento permite reflexionar sobre la cuestión del autoritarismo cultural.

"(...) Tal vez un buen lugar sería volver a la historia de la creación. Y tal vez sería útil reconocer desde el principio que los términos pro-vida y pro-elección no son mutuamente excluyentes. Un término no niega al otro. Además, un término no es propiedad exclusiva de los justos y el otro de los injustos.

Según la narración de la creación de Génesis 2, Eva ni siquiera había sido creada cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto de un árbol específico en el jardín de Edén. (Génesis 2: 16, 17).

Esta primera prohibición divina registrada nos dice algo crucial sobre Dios y la humanidad. Al crear la especie humana, Dios podría habernos hecho 'robots de carne y hueso' que vivieran, respiraran, caminaran, hablaran, se replicaran a sí mismos. Podríamos haber sido preprogramados para obedecer, incapaces de hacer el mal, sin necesidad de tomar decisiones morales. Dado que Dios estaba comenzando desde 0 para crear una línea completamente nueva de criaturas en un nuevo entorno, las opciones eran ilimitadas.

Pero Dios eligió crear humanos con el poder de elección. Tenemos la libertad de decir igualmente: "Te amo, Dios" o "Te odio, Dios". “Obedeceré tus prescripciones y proscripciones” o “Haré lo mío, muchas gracias”.

Con el debido respeto a los robots, no calentaría un corazón humano si una máquina así se acercara furtivamente a nosotros y pasara por una rutina preprogramada de decir: "Te amo". Y tampoco creo que calentaría el corazón de Dios. Pero el impacto es completamente diferente cuando un ser con el poder de pensar y elegir hace tal declaración.

Creo que una reciprocidad tan conmovedora entre el Creador y lo creado fue un factor central en la decisión de Dios de darnos el poder de elegir, aunque ese poder se mostró casi inmediatamente como muy susceptible al mal uso y al abuso.

Yo diría que desde el principio, Dios ha estado a favor de la elección en el sentido más amplio, completo y peligroso del término. Desde el principio, Dios ha honrado la capacidad de elegir de la humanidad, incluso cuando nuestras elecciones nos lleven en una dirección equivocada. Es un riesgo que Dios parece dispuesto a correr porque los beneficios superan con creces las desventajas, aunque se ha demostrado que las desventajas son malas.

Piensa en esto: cada mandato divino, cada regulación divina, cada advertencia divina, cada invitación divina es un recordatorio tácito de que tenemos el poder de elegir. Que no somos robots. Que no tenemos que hacer lo que Dios pide o dice. Podemos elegir.

Para muchas actividades de la vida, Dios ha dicho poco o nada sobre lo que debemos hacer. Entonces, tenemos que decidir cuál es el mejor camino. Si bien tales decisiones pueden estar influenciadas por las Escrituras, la voz de la conciencia y el aporte de otros, debemos tomar la decisión final. Y debemos reconocer que las elecciones tienen consecuencias: positivas, negativas o una combinación de ambas. Para muchas actividades de la vida, Dios ha dicho poco o nada sobre lo que debemos hacer. Entonces, tenemos que decidir cuál es el mejor camino. Si bien tales decisiones pueden estar influenciadas por las Escrituras, la voz de la conciencia y el aporte de otros, debemos tomar la decisión final. Y debemos reconocer que las elecciones tienen consecuencias: positivas, negativas o una combinación de ambas.

Por alucinante que pueda parecer, me parece claro que Dios otorga más valor a la libertad de elección de la humanidad que a garantizar que siempre tomemos la decisión correcta; de lo contrario, como ya se dijo, habríamos sido creados como robots. (...)".

Comprender de qué trata el libre albedrío puede ayudar a corregir la 'cultura del despertar'.

Es necesario el respeto del otro, el intercambio de opiniones, el escuchar y no agredir. ¿Será por eso que el cristianismo derrotó al Imperio Romano? En parte sí, luego la solidaridad y el servicio al pobre y al enfermo, dicen las crónicas de la época. ¿Serán cristianos los que así se autodenominan en el siglo 21?

