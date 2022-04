Viral: El colectivo no frenó y viajó colgada de la puerta

“El chofer no que le quería abrir la puerta pero la gente le pedía por favor que lo hiciera porque querían seguir la marcha. Estaba desesperada la señora. Le decía que otro colectivo no la iba a subir”, señaló uno de los pasajeros a Radio Suquía. Desde la empresa, señalaron que el chofer no infringió ninguna norma, ya que las paradas están establecidas para tal motivo, y que desde los hechos de inseguridad que se comenzaron a registrar a principios de este año, los trabajadores tienen instrucciones específicas de procedimiento.