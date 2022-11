Un profesional le disparó a un ladrón, lo mató y lo abandonó para irse a trabajar

Se conoció además, que el ingeniero es fánatico de la cacería y solía mostrar con frecuencia en sus redes sociales fotos con armas destinadas para este tipo de actividad, en el pie de una foto se puede apreciar la siguiente leyenda: “Siempre me gustó cazar, me gusta cazar y me va a seguir gustando cazar”.

Sobre la causa

Tras relevar las cámaras de seguridad en la zona, los agentes instauraron que Ulises Leonel Camacho Luque habría querido sustraer el vehículo momentos antes de recibir el balazo. En paralelo, los agentes rastrillaron en torno al hecho para intentar encontrar el auto y lo hallaron en Constitución al 3.600, a pocos metros de la escena del crimen.

Al verificar el dominio del auto se estableció que pertenecía al ingeniero en electrónica y luego de examinar las cámaras de esa cuadra, lograron determinar que el hombre bajó del rodado y se dirigió a pie hacia la Avenida Juan Manuel de Rosas, donde trabajaba.

La causa la encabeza el fiscal de homicidios, Gastón Dulpaá, quien espera los resultados de la autopsia de Luque. Así como los peritajes dispuestos sobre el arma, el vehículo y el celular de quien sufrió el intento de asalto.

Por el momento el ingeniero fue liberado por considerarse que actuó en legítima defensa, pero quedó notificado por la apertura de la causa por la muerte del joven de 19 años. Lo que puede complicar su situación judicial es haber abandonado al sujeto para irse a trabajar, lo cual, es considerado delito según el código penal:

"Artículo 106. — El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años".

Posteriormente, la familia del ladrón pidió justicia porque consideran que Camacho Luque "no era un mal chico".

Camacho Luque no tenía antecedentes solo en los penales, sino también en su círculo íntimo. Su abuelo, quien luego salió a pedir justicia, comentó que “no era un mal chico”. El hombre negó estar al tanto del actual estado delictivo de su nieto, aunque confesó que poseía antecedentes por robo.

“Ni lo sospechábamos nosotros. Él venía tomado, pero siempre era educado y no hacía bulla ni nada. Sí sabíamos que estuvo detenido por borracho y por robar un auto, pero sin arma. Se lo llevó de un lavadero en donde estaba trabajando”, dijo. “Ni lo sospechábamos nosotros. Él venía tomado, pero siempre era educado y no hacía bulla ni nada. Sí sabíamos que estuvo detenido por borracho y por robar un auto, pero sin arma. Se lo llevó de un lavadero en donde estaba trabajando”, dijo.

Asimismo, cuestionó este viernes la decisión que tomó la Fiscalía al no pedir la detención del hombré que le disparó a su nieto por considerar el suceso como legítima defensa: “¡El arma era de juguete!”, se quejó y memoró a su nieto como un joven educado, pero alcohólico. “Nos enteramos mediante la televisión de lo que estaba queriendo hacer (...) No sé qué habrían hablado o cuál habrá sido la dicusión que mantuvieron”, marcó en referencia al video difundido.

Seguido, advirtió: “¡Pero el arma era de juguete, era una réplica”. Planteó: “Al ver que era de juguete el arma, él no podía haber disparado. Yo le pregunto al ingeniero, ¿cómo lo va a matar? Él se tiene que dar cuenta de que era una réplica en ese momento”, dialogó.

A continuación, completó: “Ulises le habló y él abrió la puerta y le disparó. Él [por su nieto] golpeó la ventanilla y nada más. El hombre no se defendió, porque Ulises no le forzó la puerta ni le pegó, ni nada. La puerta estaba cerrada. Él, al ver que el arma era réplica, debía salir y agarrarlo preso o llamar a la patrulla”. De esta manera, rogó que se haga justicia, sostuvo que “no se pueden portar armas de semejante calibre” y consideró que, llegado el caso, el ingeniero “debió dispararle al pie, no al pecho”. “Es un asesinato”, concluyó.

La madre de Luque manifestó su tristeza e indignación: “Pedimos justicia, lo dejó tirado, le disparó, que llame a una ambulancia, a un patrullero, una hora estuvo tirado mi hijo ahí, encima lo patea” y agregó: “Él tenía que enterrarme a mí, no yo a mi hijo”.

No aclares que oscurece

La mujer comentó que su hijo tenía problemas con las drogas. Quisieron internarlo en varias oportunidades pero no pudieron ya que esta debía ser voluntaria.

“¿Qué adicto va a ir voluntariamente? Si se droga no sabe lo que hace”, cuestionó. En tanto, los abuelos del chico, con quienes vivía, reconocieron que tenía, además, problemas con el alcohol.

Por redes sociales está circulando un video en donde se logra apreciar a Camacho Luque mostrando su faceta de delincuente portando armas y exhibiéndolas orgulloso a la par de sus malas juntas y también secuaces de algunos de sus delitos.

