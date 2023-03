Twitter: "Viviana Sarnosa" editorial sobre Lali y respuesta

Siempre digo que es el mejor lugar donde un niño o joven que quiere actuar, puede crecer. Ahí te da todo Siempre digo que es el mejor lugar donde un niño o joven que quiere actuar, puede crecer. Ahí te da todo

Por su parte, Jey reaccionaba a sus dichos haciendo un comentario descolocado, típico de ese acting que hacía, donde también se la puede ver a Espósito con una postura incómoda:

Una orgía también es un buen lugar Una orgía también es un buen lugar

En ese momento, hay un corte evidente de edición y continúa con un "te dan demasiada intimidad" de la cantante, mientras que Mammón, como Estelita, agregó irónico:

"Pero a los 14, ¿qué? ¿Debutaste a los 8, no?". "En sala de cuatro, los profesores me querían mucho", manifestó Lali y ahí terminaba el clip. En el video original, no existe tal corte y ambos continúan charlando sobre Cris Morena y su trabajo como productora.

A raíz de esto, se convirtió en tendencia "Viviana Sarnosa", en referencia al personaje del humorista gráfico Gabriel Lucero, con el que hace material para mofarse de lo que hace la periodista, y muchos manifestaron su repudio en la red al querer involucrar a Lali en el escándalo de Jey Mammón.

No obstante, Canosa no se esperaba que una de las protagonistas de esta editorial se pronunciara al respecto.

Quién es Victoria, la joven que Lali besó

Ante los dichos de Canosa alegando que Lali se había besado con alguien menor de edad, apareció la joven que es captada en ese tape, aclarando lo sucedido, y testificando que tiene 24 años, "y 2 de aportes" al momento de lo sucedido, como para dejar bien en claro que es una adulta disfrutando de una experiencia.

Victoria Castaño es una creadora de contenido de TikTok, y es a quien puede apreciarse durante la editorial de Viviana Canosa, que ante los dichos que alegaban que ella era menor de edad, ella se apuró a desmentir por completo la situación:

¿Cómo no voy a querer besar a Lali? Para mí que tengo tatuado hace más de 3 años un logo de Casi Ángeles, porque la sigo desde que soy así (haciendo un ademán de ser más pequeña) [...] Ya hace 6 años que no soy menor de edad ¿Cómo no voy a querer besar a Lali? Para mí que tengo tatuado hace más de 3 años un logo de Casi Ángeles, porque la sigo desde que soy así (haciendo un ademán de ser más pequeña) [...] Ya hace 6 años que no soy menor de edad

Y volvió a resaltar que ella había consentido por completo la circunstancia, para disipar cualquier rastro de duda:

Yo soy mayor de edad, yo quería hacerlo, yo me puse feliz cuando eso pasó, yo hablo por mí Yo soy mayor de edad, yo quería hacerlo, yo me puse feliz cuando eso pasó, yo hablo por mí

