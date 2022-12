Tras los chats difundidos por CFK, renunció un íntimo asesor de Alberto

Según pudo saber Página 12, uno de los empresarios de medios decía: "Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Me dice textual: 'quieren que salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla! Jaja' Me hice el boludo. Le dije: 'me parece una operación, pero tenés razón!! Jaja'. Me aseguro que no sale nada en los medios de De Souza. Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D Alessandro, habría contestado: "A mí también me llamó en los mismos términos y aclarándome que no piensan dar el tema. Veremos". Por último, el juez federal, Carlos Mahiques, presuntamente detalló: "Me llamó Leunda. Me aseguró que bajó el tema".