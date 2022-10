"Te vamos a violar las veces que sea necesario"

Carlos González Quintana, abogado de la víctima, informó a Radioinforme 3 que "desde 2018 que se dio el primer hecho, se empezaron a formular denuncias por la primera violación grupal en una fiesta entre amigos. Llamativamente, la Justicia no investigó las más de 20 denuncias realizadas desde ese entonces", indicó el letrado.

Por ese motivo, esta semana se constituyó como querellante de la causa, e indicó que además realizará presentaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realice una investigación interna sobre por qué este hecho no fue investigado.

"Luego de la primera denuncia, fue amenazada permanentemente con 'sufrir tantas violaciones como fuera necesario' mientras ella siguiera denunciando, y así cumplieron. Tenemos constancia de entre 25 y 28 denuncias formuladas en distintas unidades judiciales, en el Polo de la Mujer y en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Córdoba", explicó.

No obstante, a la hora de tomar medidas, según lo sumarios "solo se habrían dispuesto medidas de restricción que los agresores no cumplieron nunca: son personas de un mismo barrio que han venido persiguiendo a la víctima y a toda su familia, al punto de incendiarles la casa", dijo González Quintana.

"En este momento la víctima se recupera en su casa, con un apoyo terapéutico disciplinario del Polo de la Mujer, estuvo más de una semana en el Hospital de Urgencias con una historia clínica aterradora por las consecuencias físicas que sufrió esta mujer de 25 años en su cuerpo y por supuesto en su psiquis", indicó.

Da escozor el nivel de sadismo, bestialidad y perversidad de estos seres humanos. No hay otra explicación que quisieron matarla Da escozor el nivel de sadismo, bestialidad y perversidad de estos seres humanos. No hay otra explicación que quisieron matarla

Aseguró que esta semana aportarán las pruebas faltantes para demostrar que participaron unas nueve personas, de las cuales solo tres están detenidas en un centro penitenciario de la ciudad. Esos tres hombres quedaron imputados por los delitos de “lesiones”, “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante”, “robo” y “tentativa de homicidio”, informó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Alicia Chirino, maneja la causa con total hermetismo e incluso, decretó el secreto de sumario.

"No hay respuesta que no sea el Estado, los compromisos no pueden quedar en fórmulas cuando en la práctica las estadísticas de violencia no bajan", concluyó el letrado.

Violación grupal reincidente

El primer ataque a la joven habría ocurrido en 2018, luego de que la víctima asistiera a una cena entre amigos antes de salir a bailar. “Uno de ellos le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y que la iba a matar”, sostuvo su hermana en declaraciones televisivas.

Durante estos cuatro años de hostigamiento, “les quemaron la casa, agredieron a un miembro de la familia y a ella le juraron que volverían a atacarla”, remarcó González Quintana, a La Voz del Interior.

Hay un total de nueve hombres y una mujer denunciados. “Esperamos que se investigue la razón por la cual, a pesar de haber más de 20 denuncias previas, los funcionarios judiciales no consiguieron evitar el terrible desenlace”, continuó el abogado.

El letrado también cuestionó la falta de respuesta del Estado y la Justicia, pues la joven ya había denunciado el primer abuso sexual en 2018, y hace seis meses el segundo. "Este es el tercero, todos cometidos por las mismas personas", cerró Quintana.

211 femicidios en lo que va del año

"Estuvimos al borde de lamentar una víctima fatal", dijo el abogado de la joven de 25 años violada en grupo en Córdoba. Y no exageraba. De hecho, los femicidios en la Argentina siguen sucediéndose día tras días.

El último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, reveló que, entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2022, se registraron en el país 211 femicidios, 7 trans/travesticidios y 13 femicidios vinculados de varones.

Si bien no es la única entidad que estudia y registra los crímenes de mujeres, es el número más actual y arroja una realidad que también se exhibió el año pasado: 241 hijas/hijos quedaron sin madre, el 70% son menores de edad y el 54% de los agresores eran parejas o exparejas.

Lo que no cambió de 2021 a este año es dónde matan a las mujeres: el lugar más inseguro para quien sufre violencia sigue siendo su casa o la casa compartida con el agresor: 59 % fueron asesinadas ahí.

En términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos de femicidios, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta. Entre Buenos Aires y Caba suman 2388 la mayor tasa de femicidios.

Otro factor irresuelto tiene que ver con la inoperancia de la justicia post denuncia de la mujer. “En varios casos de femicidios vemos con preocupación declaraciones de familiares y personas cercanas a las víctimas que dan cuenta de que las mismas no habían realizado denuncias por descreer de la ayuda de la justicia. Si bien siempre decimos que lo mejor es realizarlas, entendemos que cada mujer hace lo que puede, cuando puede y a veces, no puede”, sostuvo el comunicado.

Además, el informe reveló que 41 víctimas habían ya acudido sin éxito a la Justicia: “Desde La Casa del Encuentro sostenemos que aquellas que llegan a la Justicia pidiendo ayuda deben encontrar un Estado presente, que priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones”, añadió.

Así todo, 8 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención que no respetaron, 11 femicidas eran agentes o ex agentes de fuerza de seguridad, 7 víctimas en presunción de prostitución o trata. Tras el asesinato, unos 29 asesinos se quitaron la vida.

Ante este oscuro panorama, queda expuesta no sólo la inacción de la Justicia -que o bien no acredita las denuncias presentadas o dispone medidas que no se cumplen y nadie controla- pero también hace que nos preguntemos por el rol del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que preside Elizabeth Gómez Alcorta.

