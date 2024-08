Novedades a 53 días de la desaparición de Loan Danilo Peña

PUEBLAS.jpg

"Me presenté voluntariamente porque no me avisaron. Fue un placer. Sinceramente, todo lo que pueda hacer para ayudar es de ayuda. Me hicieron varias preguntas distintas partes, sobre todo el juez. «Hanson me preguntó concretamente por César (hermano de Loan), por la conversación que tuvo con la hija menor de Laudelina, por la foto que ella le mandó, por qué se borró esa conversación. Hanson fue incisivo en eso", expresó por A24.