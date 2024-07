Caso Loan: La Justicia Federal quiere revisar las finanzas de la familia

Pedido a Gustavo Valdés

Durante la nueva marcha por la aparición con vida de Loan Peña, uno de sus hermanos pidió al mandatario provincial Gustavo Valdés que visite la localidad de 9 de Julio y, en particular, el hogar del pequeño desaparecido desde el 13/06.

El corolario de la marcha del martes 30/07 que comenzó a las 19:30 en la Plaza Cabral, de la ciudad de Corrientes y terminó frente a la Gobernación, fue con palabras de un hermano de Loan Peña:

La jueza federal recibió una carpeta con información puntual sobre una ubicación. Entonces, ella ordenó un nuevo allanamiento en busca de pruebas contra el matrimonio Pérez-Caillava.

La búsqueda en el domicilio tendría que ver con un escondite donde podrían haber ocultado algunos elementos.

En particular, según la prensa de Corrientes, se habla de teléfonos que no fueron entregados, dólares escondidos de los que no se pueden saber la procedencia legal y drogas.

34 llamadas eliminadas

Los investigadores del caso avanzaron con el peritaje del celular de Catalina, la abuela del menor, y encontraron 166 llamadas, de las cuales 34 habían sido eliminadas. Además, había 2 carpetas, 3 números de IMEI (es un código USSD pregrabado en los teléfonos móviles GSM) y 31 contactos.

Su teléfono, un Samsung modelo GSM GT E1205Q, es un dispositivo ya antiguo y no tiene muchas aplicaciones, por lo que facilitó el trabajo de la brigada del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina.

La pericia apuntó que Catalina tenía agendados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, y a Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, todos ellos detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.

Además, Diego Peña, alias 'Huevo', esposo de Camila Núñez, estaba entre los números hallados.

Antes de la desaparición de Loan, Catalina realizó 13 llamadas entre las 11:56 y las 13:30. Esto llama la atención porque, de acuerdo al testimonio de Macarena, hija de Laudelina y Benitez, ella, su hermana, Loan y su padre José llegaron a las 10:41 de la mañana. La chica aseguró que su madre ya se encontraba allí porque "había ido a cocinar".

El informe también precisó que la abuela de Loan se comunicó con personas que ya estaban en su casa. Además, una llamada que llamó la atención de los investigadores fue la que recibió desde Buenos Aires, sin agendar, a las 16:12. La misma, duró 9 minutos y 25 segundos.

Mariano Peña

Mariano Peña, hermano de Loan, expresó: "Estamos muy mal, todos los días nos levantamos esperanzados en poder encontrar a Loan, pero terminamos sin saber nada de mi hermano"; y añadió: "Creo que Macarena puede aportar un granito de arena en todo esto, ojalá que se sepa algo".

También manifestó: "Todos decían muchas cosas, trataban de aportar información, lo que sabían, personas que querían hablar, vecinos, conocidos, no solo la familia"; y destacó: "Sabemos que no tenemos información sobre él, no sabemos para dónde fue, si está secuestrado, en algún lugar, no tenemos pistas firmes, no sabemos nada".

"Ojalá en algún momento se sepa todo y se pueda terminar con toda esta mentira" remarcó.

Mariano indicó: "Con la que siempre teníamos diálogo es la hermana de mi papá y Macarena, con Benítez no compartíamos cena, ni almuerzo, ni nada, solo el saludo y nada más".

Él dijo confiar en su abuela: "Yo confío en mi abuela, desde un principio dije que yo pongo las manos en el fuego por mi mamá, mi papá y mi abuela"; y consideró: "Laudelina fue quien uso el celular, o Camila, Macarena, Abigail, son las que manejan el teléfono de mi abuela".

fiscal de corrientes ortega.webp Fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega.

Gustavo Valdés quiere ingresar al expediente

Si bien el gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, consideró la investigación sobre la desaparición de Loan como un tema de la Justicia Federal, ahora quiere ingresar al expediente.

Por ese motivo el Fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, informó que insistirá para convertirse en querellante del caso Loan.

"Tenemos plazo hasta el viernes (02/08) para tener una nueva presentación, y por eso apelamos la decisión de la Magistrada. Creemos que tenemos la posibilidad de que se revise y que permita la actuación del estado provincial como querellante", destacó Ortega.

Además, dijo “hemos esgrimido los fundamentos necesarios para intervenir”.

"Todo lo que tengamos a nivel de conocimiento de que pueda contribuir justamente para el esclarecimiento y saber qué es lo que ocurrió con el menor lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que esta es una situación muy buena para el Estado de la provincia, permitirle que todos colaboremos en tratar de acercar la mayor cantidad de pruebas, me parece que es algo necesario y algo útil", detalló el fiscal a Radio Dos, de la ciudad de Corrientes.

