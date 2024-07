Caso Loan: La Justicia reveló un dato que apunta a la abuela del nene

Además, los investigadores analizan el contenido de una llamada que la mujer mantuvo con Antonio Benítez, el tío del nene de cinco años. De todos modos, la abuela se defendió y aseguró que ella no llamó a nadie ni tampoco borró nada.

"No hice ninguna llamada, no llamé a nadie", se defendió la mujer durante una entrevista con la periodista de TN Paula Bernini.

De la misma manera, insistió: "El teléfono siempre lo pongo bajo mi almohada cuando me acuesto a dormir y cuando me despierto veo la hora. Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero no llamé a nadie".

Según Catalina, alguien pudo haber agarrado su teléfono: "Si no tenés cuidado, hacen lo que quieren". Al mismo tiempo, dijo que como mucho suele hacer una o dos llamadas por semana.

"No sé borrar llamadas, nada que ver. Pedí que me enseñen a borrar. ¿Para qué voy a mentir? No le miento a nadie", cerró.

Según consignó el portal Infobae, los peritos se concentraron en la actividad que registró el aparato el día de la desaparición de Loan. El aparato, un Samsung modelo GSM GT E1205Q, un modelo de vieja data, no permite bajar aplicaciones, una característica que simplificó el peritaje de la brigada del Departamento Antisecuestros de la PFA, ordenado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la causa.

Entre los números agendados por Catalina, se encuentra el de Antonio Benítez, esposo de su hija Laudelina, y el de Victoria Caillava (”victoriac”). Los tres están presos por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor, junto a otras cuatro personas (Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi).

A la vez, la mujer tiene guardado el número de su nieto Diego “Huevo” Peña, esposo de Camila Núñez, la joven que tomó la última foto de Loan camino al naranjal, a las 13.52.

El gobierno de Corrientes pidió ser querellante

Por otro lado, este lunes 29/07 se conoció también que el Gobierno de Corrientes solicitó ser querellante en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña y el fiscal de Estado, Horacio David Ortega, también sumó una solicitud de procesamiento con prisión preventiva para los imputados.

En el escrito presentado al Juzgado Federal de Goya, el fiscal pidió que el gobierno participe “de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”.

A su vez, otras de las solicitudes es poder tener información de la causa, pese a que en estos momentos se encuentra en secreto de sumario.