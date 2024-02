Sin el subsidio de Nación, UTA Santa Fe prevé un boleto de colectivo cercano a los $1000

Por último, el secretario de UTA Rosario le apuntó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien dijo que la provincia no tenía plata para hacerse cargo del aporte nacional para evitar que el precio del boleto aumente: “Le guste o no lo va a tener que hacer porque si no va a tener una provincia parada por el transporte”, concluyó Copello.