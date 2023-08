Sin BRICS, sin viaje y sin posible giro de fondos del NBD

"Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones, que ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del producto bruto global. Somos proveedores seguros y responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada", había afirmado Alberto Fernández en junio.

En la cumbre, que se celebra en Johannesburgo entre el 22 y 24 de agosto, no será prioridad evaluar la incorporación de terceros países a los BRICS.

Ahora tampoco está definido que viaje el canciller Santiago Cafiero en representación de Argentina como invitado especial a esa cumbre. En cambio, afirman que lo más probable es que el Presidente emita un mensaje grabado o participe brevemente de ese foro de manera virtual.

"No tiene sentido semejante viaje y esfuerzo si los BRICS no tienen previsto siquiera mencionar a la Argentina y mucho menos tratar su incorporación en ese bloque de países emergentes como se había pedido", explicó una fuente consultada al respecto por el diario 'El Cronista', con lo que confirmó que no está en agenda de trabajo de la cumbre de los BRICS la idea de analizar la incorporación al bloque de la Argentina y otras naciones.

Pero con ello también se diluye la idea de que el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD BRICS) pueda otorgar un préstamo en lo inmediato a la Argentina como en su momento habló el ministro de Economía Sergio Massa cuando viajó a China y se entrevistó con Dilma Rousseff, la titular de ese banco de los BRICS.

Fuentes diplomáticas confirmaron al mencionado diario económico que la posibilidad de Argentina de acceder a créditos blandos inmediatos del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS sin pasar por la revisión de Washington no está al alcance de la mano por el momento.

Tampoco está definido que viaje el canciller Santiago Cafiero.

Con este panorama complicado Alberto Fernández desistió viajar a Johannesburgo.

El grupo de las potencias emergentes tienen otros temas prioritarios en la mira como la posición ante Rusia por la guerra en Ucrania, los enfrentamientos de China con Estados Unidos y la batalla comercial que se está dando a nivel mundial

Al evaluar la incorporación de terceros países a los BRICS la semana pasada la agencia de noticias 'Bloomberg' destacó que India y Brasil se oponen al intento de China de darle celeridad a la apertura de los BRICS a otros países.

En efecto, fueron los representantes diplomáticos de Rusia y China los que mostraron su apoyo a la incorporación de la Argentina en los últimos días.

El embajador chino saliente, Zou Xiaoli, manifestó en su carta de despedida:

China aprecia la amistad con Argentina y apoyará, como siempre, la reivindicación de su soberanía sobre las Islas Malvinas y en la incorporación al grupo BRICS, para jugar un papel más importante y positivo en la colaboración Sur-Sur

Al parecer, esos países creen que hay una jugada de Beijing por incrementar el caudal de socios en los BRICS para contrarrestar el peso de Estados Unidos a nivel global y aumentar su influencia mundial.

A la vez, en el debate inicial de la incorporación de otros países al BRICS, figuran Indonesia y Arabia Saudita, antes que la Argentina. Al parecer estos países tendrían prioridad.

La posición de Brasil

af.png Alberto Fernández suma otro fracaso antes de su partida...

En cuanto a Brasil, la agencia de noticias 'Reuters' afirmó que en Brasilia afirman que a la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le preocupa que una expansión demasiado rápida del BRICS sea perjudicial para el bloque.

Y el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, ya dijo que "si Argentina quiere ingresar tiene el apoyo de Brasil. Pero la ampliación es una decisión que se define por consenso".

Con lo cual confirmó que no hay consenso para tratar ahora la incorporación de terceros países y Alberto Fernández se retirará con otro sueño que fracasó.

