Sergio Urribarri: "Alberto y Cristina se solidarizaron"

“El mismo día que se conoció la condena puse mi renuncia a disposición del Presidente y lo aceptó, al otro día le envíe la renuncia digital al canciller Santiago Cafiero. Lo concreto es que se aceptó la renuncia y no tengo otra cosa que agradecer al Presidente y a la Vicepresidenta por esta tarea”, dijo quien supo ser gobernador de Entre Ríos.

Respecto a la polémica por el acto que encabezó el 25 de mayo en la embajada, Sergio Urribarri se justificó en que fue “modesto, fue mi despedida”. "Mi tarea finalizó hace 48 horas, no es un tema que se resuelve de un día para el otro”, argumentó.

"Ninguno de los casos se pudo comprobar"

“Todas fueron acciones de gobierno que se juzgaron en una actitud incomprensible. Ninguna de las razones que se nombraron (sobre los hechos de corrupción denunciadas) se encontraron pruebas en el Tribunal. La fiscal Patricia Yedro dijo que ninguno de los casos (de corrupción) se pudo comprobar y que resulta complicado que acreditar los hechos”, sostuvo hoy Sergio Urribarri.

“En ninguno de los casos por los que se me juzgó se pudo comprobar, no hay testigos, no hay pruebas. Cuando se trata de fundar la sentencia faltan hojas, pruebas”, se defendió.

Además, el ex gobernador se desvinculó de la acusación que involucra a Juan Pablo Aguilera como posible testaferro.

“Juan Pablo Aguilera es un militante de Entre Ríos, antes de que yo llegue a gobernador tuvo un rol importantísimo en la actividad del peronismo. Cierto sectores han construido un relato sobre él que nada tiene que ver con la realidad”, dijo, y resaltó que él “no tiene relación con las empresas” de su cuñado “en términos de titularidad o funcionamiento”. “No hay documentos ni nada” que lo prueben, insistió.

En su defensa, el ex embajador aseguró que detrás de las denuncias del Ministerio Público Fiscal “hubo prepotencia y arbitrariedad”, y una “tremenda persecución” en Entre Ríos. “Hubo un ensañamiento. Era uno de los pocos dirigentes que era un estorbo para la oposición. Construimos más 25 mil viviendas y 20 escuelas, 200 km de ruta. Se me ocurrió de llevar el proyecto de Futbol para Todos y de nacionalización de YPF”, planteó Sergio Urribarri.

“Hay vinculación directa de miembros del MPF con miembros de la oposición de Entre Ríos. Las denuncias nos la han hecho ex candidatos o ex legisladores de Cambiemos”, remarcó.

Otro de los argumentos que esgrimió el entrerriano fue citar un documento del ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en el que se mostró “contundente cuando dice que la sentencia no funda cómo se llegó a que Uribarri actuó con dolo”.

El ex ambajador habló de la “liviandad” de la sentencia, del “mamarracho de la condena”, que se conoció el pasado 7 de abril. "Gracias a Dios hay una instancia de apelación, medida que se presentó hace 48 horas”, afirmó.

“No tengo dudas de que me van a absolver”, sostuvo el exfuncionario, y apuntó a los “vínculos” que el diputado nacional de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio mantiene con la fiscal Cecilia Goyeneche. La funcionaria judicial investigó el presunto desvío de fondos en el Legislatura de Entre Ríos y recientemente fue apartada de su cargo por un jury de enjuiciamiento.

“Se me juzgó por la instalación de un parador en Mar del Plata para difundir turismo, se me juzgó por la contratación de carteles en ruta, se me juzgó por la colocación de carteles y solicitadas contra los fondos buitres y por cuatro spots de acciones de gobierno. Fueron acciones que se juzgaron en actitudes, te diría, incomprensibles”, dijo Urribarri.

Por último, el ex gobernador de Entre Ríos no negó que cuenta con un importante patrimonio personal, y reconoció que tiene registrada una propiedad de más de 250 hectáreas. “Mi evolución patrimonial en la inspección del año 2017, de 11 meses y 8 días, no arroja ningún tipo de irregularidad. No la hizo la AFIP de Cristina, lo hizo la de Macri”, expuso.

