Destituyen a la fiscal que investigó al poder en Entre Ríos

“Como todo proceso obsceno nunca me entero. Sé que (el fallo de destitución) salió porque me lo han informado personas cercanas” al jurado. “Pero no me lo han notificado. Espero que lo hagan hoy”, dijo la fiscal a TN, que se enteró de su destitución por los medios de comunicación y personas cercanas a los jurados.

Goyeneche dijo que el jurado de enjuiciamiento apuró el fallo. “Veo que aceleraron una semana. Tenían miedo de que la Corte intervenga”, indicó.

Para la fiscal, la resolución del jury “es la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el estatus quo en la provincia”. Sin embargo, advirtió que “ este es el primer round”.

El juicio que enfrenta Goyeneche está relacionado por su investigación en la causa de los contratos truchos de la Legislatura entrerriana, una estafa por 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de numerosos empleados de ambas cámaras. A la fiscal le abrieron un proceso por mal desempeño, acusada de no haberse excusado en la investigación cuando descubrió que un amigo de su marido había sido socio de uno de los imputados.

