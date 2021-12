Murió Jorge Busti (¿Por qué eligió a Sergio Urribarri?)

busti urribarri.jpg Jorge Busti y su elegido que lo detonó, Sergio Urribarri.

Biografía

Todo era más oscuro cuando se entendía que Busti tenía una historia que Urribarri nunca tuvo. Busti había integrado la Juventud Peronista -su mujer era militante del Peronismo de Base- mientras se desempeñaba como secretario del Juzgado Nº 1 en lo Civil y Comercial en Concordia desde diciembre de 1975 hasta febrero de 1977, cuando fue delatado y entonces secuestrado por gente del Ejército en el Proceso de Reorganización Nacional.

Todos saben que Busti la pasó mal en el Área 225 pero no lo ejecutaron pese a que era acusado de 'montonero'. Cuando logró su libertad, Daniel Carubia le ofreció trabajar en su estudio en Concordia, y vaya si no fue una sorpresa para quien estaba excomulgado de la vida civil. Y ahí armó el Centro de Afiliación y Adoctrinamiento Juan Domingo Perón, junto a Juan Carlos Cresto, desde donde arranca Busti hacia el poder, bendecido por el ex gobernador Enrique Cresto.

Obvio que lo atacan por su pasado en la interna pejota -al fin de cuentas Montoneros luchó contra Juan Perón, elegido Presidente por amplia mayoría- pero el viejo Cresto le dijo: “No se preocupe por eso. El problema es que le pongan que es puto”.

Busti ganó la interna a las otras 4 listas del pejota y después la general, y fue intendente de Concordia, invitando a un rival, Elvio Bordet, padre del gobernador actual, Gustavo Bordet, a que fuese su secretario de Gobierno. Estas historias podría contarla con detalles José Carlos Ramos, 'el Conde'.

Pero volviendo a la pregunta origen de este relato, era bastante sencillo de explicar la exclusión a que lo condenó Urribarri: el peronismo nació en el poder, con Juan Perón ya gobernando, y por lo tanto el peronista es devoto por el poder, leal hacia el poderoso, no importa su nombre. La 'tropa' había abandonado a Busti para ir detrás de Urribari porque éste tenía 'la lapicera'. Quien tiene la firma, ejerce el poder que tiene forma de designaciones, contrataciones, licitaciones, concesiones, etc. etc. Ahí mueren las historias. Billetera mata galán, ¿no? Busti había quedado prisionero de esa realidad y lo imperdonable era que no lo había previsto.

Aquella tarde, Daniel Luján hizo una mención hacia la otra triste realidad de la Provincia de Entre Ríos: es rural. ¿Por qué la Provincia de Santa Fe es agroindustrial pero Entre Ríos sigue aferrada a la producción primaria, con muy escaso valor agregado? Luján le enviaba un misil al propio Busti porque él también era responsable de semejante postergación.

Al respecto, había un pecado mayor: un abogado que patrocinó en varias ocasiones a Luis Barrionuevo me había revelado que los finlandeses de Botnia quisieron instalarse en la Argentina antes que en Uruguay y culpó a Busti de haberlos ahuyentado. Esto ocurrió años antes de que aparecieran en escena los impresentables de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

Pero el dueño de casa estaba relatando historias muy divertidas sobre quienes gobernaban la provincia y decidí que sería mejor preguntarle acerca de esa versión en una siguiente oportunidad. Nunca ocurrió otro encuentro, apenas hablamos por teléfono una vez más para hacerle una entrevista radial.

La reivindicación de Busti recién llegaría luego de Urribarri, con Gustavo Bordet, el actual gobernador que va por su 2do. mandato consecutivo.

Pero ya no había espacio político para recuperar a aquel Busti Supremo; apenas pudo liderar el Frente Entrerriano Federal, al que intentó darle una épica recuperando la historia del caudillo Francisco Ramírez.

busti urribarri fernandez bordet.jpg Jorge Busti, Sergio Urribarri, Alberto Fernández y Gustavo Bordet.

Final

El jueves 09/12 lo operaron en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires -ICBA- pero ocurrió una complicación, y debieron implantarle un marcapasos y conectarlo a otra aparatología.

El lunes 20/12 Busti tuvo que volver al quirófano para retirarle un catéter, su salud se descompensó y falleció a las 16:30, en el ICBA, donde llevaba internado 11 días.

Prefiero quedarme con aquella anécdota que Busti le contó a Jorge Riani acerca de cómo fue gobernador:

"Yo estaba en Paraná Campaña, en un acto, y se acerca un pibe de barba, jovencito, Carlos Fara. Ahora ya es un hombre grande, pero entonces era jovencito y me dice: '¿Puedo hablar con usted, doctor? Yo soy Carlos Fara. Estoy haciendo un trabajo para Clarín, y voy a sacar el domingo que hay un empate técnico en Entre Ríos'. Le pregunté qué significa un empate técnico. Me explicó: 'Que usted puede perder o puede ganar'. Le dije: 'Me lo como crudo a (Ricardo Emilio) Lafferriere'. Convoqué a toda la militancia y le dije: 'Muchachos, hay que rastrillar casa por casa, salimos con todo porque ahora ganamos, ganamos, ganamos'. Esa fue la consigna. Salimos los 10 últimos días porque Fara me dijo de ese empate. Atropellamos con todos. Fue una tremenda sorpresa la victoria y un desafío; yo tenía 39 años."