Sergio Berni piensa en Kicillof: "Alberto es intrascendente"

Creo que el gobierno no pudo resolver el principal problema por el cual hizo eje en su campaña, que era recuperar el poder adquisitivo del salario y poder terminar con una inflación del 50%. Eso repercute en una clase media que todos los días está siendo castigada no solo por los ingresos sino por la carga impositiva que tiene que afrontar día a día