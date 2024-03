'Se la llevaron toda' (claves de Javier Milei 2024 y Pacto de Mayo)

Pero no es menor observar otro dato: cuál es el principal problema del país para los consultados. Extrañamente, la inflación ocupa el 2do. lugar detrás de la corrupción, que gana por escaso margen: 30,9% (Corrupción) a 30% (Inflación).

Un detalle que ayuda a entender por qué el mensaje 'anti Casta' ha penetrado tanto.

En la lógica de la calle es como decir: “La plata que me falta a mi, se la quedó alguien”. Y Milei afirma que él puede identificar a los supuesto ladrones: 'la Casta', que tiene varios subgrupos pero destaca el de los políticos. Y no estamos hablando sólo del peronismo.

Embed Hoy me reuní con la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que está evaluando la implementación de las políticas de acceso excepcional del FMI. Vinieron a Argentina a auditar si los criterios de acceso excepcional del FMI para el préstamo Stand-By de monto récord… pic.twitter.com/wXdheXRvqJ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 6, 2024

No en vano, mientras la macroeconomía hace lo suyo, y se aguarda algún resultado en la micro -llámese baja de la inflación, condición indispensable para la recuperación del salario real- aparecen casos llamativos de corrupción.

El más reciente de ellos es el de la contratación de brokers aseguradores que intermedian entre organismos públicos y empresas privadas, apropiándose de comisiones, en algunos casos, elevadas; y no necesarias (el caso de Nación Seguros, subcontratando a privados).

Lo interesante no es el caso en particular -negocios conocidos por muchos desde hace tiempo- sino que resulta otra demostración que, a la hora del dinero, los nombres se repiten.

Luego del ' caso Chocolate' en la Legislatura bonaerense, es el 2do. homenaje a la transversalidad que proponía Néstor Kirchner. Y hay más nombres que los mencionados, algo más remolones para salir a escena.

ORO.webp El 'relato' de Javier Milei consiste en afirmar que él ha llegado para vengar a las víctimas del robo de 'la Casta'.

Alberto Fernández

Aunque este tema ubique hoy en la palestra a Alberto Fernández, el objetivo no es sólo dañarlo políticamente a él -acaba de pedir licencia en el PJ nacional, al que no volverá-, sino exhibir públicamente la manera en que trabaja 'la Casta', y profundizar 'el relato' del gobierno acerca de que ha llegado a cambiar semejantes injusticias.

Frases como la que difunden desde el Ministerio de Capital Humano (“todos los días encontramos un kiosko”), hacen a la estrategia de mantener a flote la lucha sin cuartel contra los “políticos ladrones”. Y, en gran medida, la calle aguanta, espera y apoya.

“Es que ha sido todo demasiado obsceno ”, dice un veterano referente político que ha transitado por muchas etapas y se ve sorprendido de la voracidad de estos últimos años.

Es un momento extremadamente sensible. Los acusados de ser 'quiosqueros', ya están hurgando en los posibles secretos ocultos de nuevos administradores. Ellos quieren desatar una lluvia de contradenuncias.

Al parecer, hay muchos 'libertarios' que no pasarían el scanner de transparencia que ellos reclaman para otros. “Tiempo al tiempo”, dicen, con sed de revancha.

No se sabe hasta qué punto es real o no. Pero Milei expuso su deseo de hacer un trabajo que le traerá costos políticos severos, y que no le interesa permanecer en la política. Estamos ante un caso disruptivo. Que rompe con el estándar, en el que el político intenta pagar los menores costos posibles para así permanecer, quizás vitalicio.

Preparando 2025

De todas maneras, aunque no lo plantee abiertamente, ya ha comenzado la construcción de una estructura para ir a las elecciones 2025 y darle sustento legislativo a los proyectos del Presidente.

En este esquema en desarrollo, más allá de la “motosierra” declamada, aparecen dudas sobre la permanencia y el rol futuro de las fuerzas políticas en escena.

El mayor interrogante se cierne sobre la razón de ser del PRO, escaso de fichas de afiliación, y entendiendo que Juntos por el Cambio ya no existe más.

La reconfiguración del tablero político argentino se construye desde una nueva polarización. Y el desafío es encontrar otros liderazgos que para la conducción de esos espacios.

En especial, del peronismo. El domingo 03/03, ocurrió la sintonía entre Guillermo Moreno y Miguel Angel Pichetto, que el miércoles 06/03 se convirtió en un trío por el agregado de Gildo Insfrán. ¿A eso le llamarán 'renovación'?

Sin embargo, estos encuentran puntos de acuerdo. De la polarización a la fragmentación en cuartos hay un solo paso. Podría suceder que las diferencias internas del peronismo astillado impliquen un reagrupamiento de los sectores más ortodoxos en detrimento del kirchnerismo.

Muchos creen que por falta de 'actualización doctrinaria', los K se ubican cada vez más cerca de la izquierda tradicional.

En tanto la UCR debe encontrar su lugar en el mundo. ¿Podrá encontrar el GPS Martín Lousteau?

La derecha se encuentra más definidia al respecto, detrás de Javier Milei. Esto renueva las dudas acerca de Mauricio Macri, en qué lugar pararse una vez que recupere la presidencia del PRO, ahora que ya no tiene rivales.

Embed #Rosario ⭕️ Pullaro fue increpado por un rosarino mientras daba una entrevista



"Quiero hablar con vos que sos mi gobernador. ¿Con Macri que nos endeudó a 100 años te vas a reunir?"



La respuesta del mandatario fue "estoy haciendo una nota" pic.twitter.com/ihd2XxfXPu — LETRA P (@Letra_P) March 6, 2024

El GBA

En semanas donde se multiplican las aperturas de sesiones ordinarias, los jefes territoriales bonaerenses, básicamente del peronismo, muestran sus preocupaciones crecientes.

El gobernador Axel Kicillof lo dejó claro en la suya. Está decidido a asumir el rol de faro de la oposición al gobierno de Javier Milei, al menos en la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, La Libertad Avanza no se impuso en ninguna de las instancias bonaerenses.

En el Gran Buenos Aires, los intendentes aseguran tener administraciones sanas -esto quiere decir, dinero en caja-, pero los pedidos de ayuda social se multiplican. También la demanda de trabajo.

Ya lo advirtió el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, cuando dijo esta semana que “momentos difíciles se van a profundizar, así que de la organización que seamos capaces de tener, depende también poder salir adelante, poder pasar este proceso tan difícil de la mejor manera”. La palabra clave: organización.

En cualquiera de los casos, estamos ante un nuevo mapa. Ese tránsito debe convivir con una realidad económica apremiante, en la que la mayoría de los argentinos dice que su economía está peor que hace 6 meses atrás, y no cree que vaya a estar mucho mejor en los próximos 6.

Habrá que ver, cual es el punto de encuentro entre esa realidad y el apoyo al Presidente, y cuándo empiezan a separarse.

