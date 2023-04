Santa Fe: Losada necesita a Milei y espera a Larreta

El operador de Losada negocia que Milei baje a su candidato a gobernador para no perder votos El operador de Losada negocia que Milei baje a su candidato a gobernador para no perder votos

De acuerdo al artículo periodístico, "el diputado Julián Galdeano tanteó un acuerdo con los libertarios para que el partido de Milei baje al candidato a gobernador, el ex jefe de la Policía Federal Hernán Kovacevich, porque creen que puede perjudicar a Carolina Losada en la interna con Pullaro.

Es que las encuestas coinciden en que el ex ministro de Seguridad de Lifschitz le lleva a Losada unos puntos de ventaja. Si bien, en el sector de la ex periodista dicen que los números de Pullaro son el techo del radical porque hace un año y medio que está en campaña mientras que Carolina aún no terminó de confirmar su candidatura; en el entorno de Pullaro afirman que durante la campaña se va a notar la solidez del candidato por sobre Losada Es que las encuestas coinciden en que el ex ministro de Seguridad de Lifschitz le lleva a Losada unos puntos de ventaja. Si bien, en el sector de la ex periodista dicen que los números de Pullaro son el techo del radical porque hace un año y medio que está en campaña mientras que Carolina aún no terminó de confirmar su candidatura; en el entorno de Pullaro afirman que durante la campaña se va a notar la solidez del candidato por sobre Losada

Lo cierto es que el operador de Losada, Galdeano, ahora trata de bajar al candidato a gobernador libertario preocupado por los votos que pueda traccionar por Milei y Granata que termine perjudicando a la senadora".

Ella lo había tildado de "ser funcional al kirchnerismo" días atrás.

Más contenido en Urgente24

Mayra Arena destrozó a Máximo Kirchner y Juan Grabois

A los garrotazos en la City por el dólar: Allanamientos por blue y cayó el MEP

Aduana y Economía están que vuelan

Hora de rescatar al First Republic Bank (y van... )

Tras escándalo por cocaína y un muerto, Denzel Washington regresa a los cines