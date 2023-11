Rosario sumó nuevo crimen producto del narcotráfico

Durante las primeras horas de la tarde del martes, Acevedo se encontraba con dos amigos en la calle cuando aparecieron inesperadamente dos personas en bicicleta y automáticamente abrieron fuego.

Con respecto a lo que dijeron testigos, quienes tirotearon al chico se trasladaban en una bicicleta playera negra y después de efectuar huyeron sin demasiado apuro.

En diálogo con el medio rosarino, los vecinos añadieron más precisiones de lo comentado por sus parientes: "Era un muchacho muy difícil, robaba pequeñas cosas y después las vendía por el barrio. La otra vez, al año pasado, cuando le dispararon; le dieron en las piernas y los brazos, pero esta vez los tiros fueron al cuerpo", contó una habitante de la zona.

image.png El efecto de las drogas nunca termina bien.

Por su parte, otro cercano indicó que Acevedo "Robaba ropa de los patios o lo que podía encontrar" y continuo a eso una mujer sostuvo que "Hace dos meses me robaron como ocho baldes de arena y todos me dijeron que fue Vaca y un amigo. Todos sabíamos que podía terminar así, por que varias personas se la tenían jurada. Un vecino que vive en la esquina se tuvo que mudar por que este muchacho lo molestaba, le pedía plata y no lo dejaba tranquilo".

Para describir la situación en pocas palabras, unos muchachos que estaban a pocos metros de donde fue el ataque señalaron que "Era un hombre conocido por todos. No hacía las cosas bien y se ve que se encontró uno más loco que él".

Consecuencias del narcotráfico

"Vaca" vivía junto a sus hermanos y su madre, Mary, en una casa a no más de 100 metros donde perdió la vida. "Siempre tenía problemas por su consumo. Por ejemplo él iba a comprar cocaína y le dejaba al pibe del kiosco unas zapatillas suyas y después cuando tenía plata quería recuperarlas, pero por ahí ya se las habían vendido y ahí se armaba lío y broncas. Y así siempre, se buscó muchos enemigos", manifestó su mamá.

En el caso interviene la fiscal de Homicidios, Georgina Pairola, quien ordenó la presencia del gabinete criminalístico en la escena del crimen para realizar las actuaciones correspondientes.

Con este asesinato, en lo que va del año ya se produjeron 220 crímenes en el departamento Rosario y cinco en lo que va del mes de noviembre.

