Rosario marcha en defensa de la universidad pública y contra la reforma previsional

A raíz de ello, se genera una convocatoria en una nueva jornada de lucha "para visibilizar nuestra pelea salarial y por la universidad pública; exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y debatir respecto a los ataques del Gobierno a la libertad de información", remarcó Gayoso.

Luego de la actividad, a las 15 continuarán en la Plaza San Martín junto a trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. Dicho encuentro será para expresar el rotundo rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobernador, Maximiliano Pullaro.

Los docentes nucleados en Amsafé realizan una medida de fuerza este jueves por 24 horas en contra del proyecto de reforma jubilatoria que fue presentado en la Legislatura provincial.

Mediante un comunicado, el gremio anunció que se declara en estado de alerta. "Ajuste, recorte y emergencia previsional como en los 90", así se titula el posteo de los docentes que sostiene que el mensaje del Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura "ratifica la posición que con absoluta claridad expresó Amsafé".

"Es un proyecto que lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores docentes activos y jubilados como en los años 90, que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece aportes solidarios que no solo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados", precisa.

Embed - AMSAFE PROVINCIAL on Instagram: " AJUSTE, RECORTE Y EMERGENCIA PREVISIONAL COMO EN LOS 90: HOY EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL PRESENTÓ EL PROYECTO DE REFORMA JUBILATORIA El envío del mensaje del Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura ratifica la posición que con absoluta claridad expresó la AMSAFE oportunamente, es un proyecto que lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores docentes activos y jubilados como en los años 90, que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece "aportes solidarios" que no solo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados. Otra vez son los trabajadores y las trabajadoras, tanto activos como del sector pasivo, quienes deben pagar el ajuste que propone el estado, que sin dudas es permeable a las presiones del gobierno nacional y de sectores que históricamente no cedieron ninguno de sus privilegios. Se pretende modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión y se ataca el régimen opcional docente decretando el fin del 82%. Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, las y los trabajadores de la educación verán afectada gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales. Quedarán en la historia negra de nuestra provincia las y los legisladores que levanten la mano contra el colectivo docente. Ante la gravedad de esta noticia ratificamos que AMSAFE está en estado de alerta y movilización y que seguiremos defendiendo nuestros derechos previsionales, por lo cual estaremos convocando a participar de todas las acciones que definamos para rechazar este atropello."