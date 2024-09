Maximiliano Pullaro y el respaldo a la reforma previsional que le sale caro

Corregir distorsiones para equilibrar la Caja

Dentro de ese contexto, Pullaro reconoció "las manifestaciones de algunos sectores que se resisten", pero precisó: "La primera reforma que queremos hacer en la Caja es terminar con todos los privilegios" y argumentó que "No está bien que alguien gane 32 veces más que la mímina. No es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado".