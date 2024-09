El anime DAN DA DAN aterrizará en los cines argentinos: ¿De qué trata?

Embed - DAN DA DAN: PRIMER ENCUENTRO | TRAILER

El debut como director de Fuga Yamashiro, con el respaldo del innovador estudio Science SARU (responsable de "The Colors Within" y "Scott Pilgrim Takes Off"), promete llevar la animación japonesa a otro nivel.

La banda sonora original, firmada por Kensuke Ushio (el cerebro detrás de la música de "Chainsaw Man"), le mete una dosis extra de adrenalina a la experiencia.

Un evento imperdible para cinéfilos y fanáticos del anime

El estreno en Argentina va más allá de la mera proyección de la serie. Los espectadores van a poder disfrutar de los tres primeros episodios antes que nadie, seguidos de una entrevista exclusiva con el creador del manga, Yukinobu Tatsu, el editor Shihei Lin, el director Fuga Yamashiro y las voces protagónicas de Shion Wakayama (Momo) y Natsuki Hanae (Okarun).

La combinación de animación de vanguardia, acción a mil y toques de comedia promete satisfacer a un público amplio, especialmente a aquellos entre los 20 y 50 años que buscan una experiencia cinematográfica fresca y emocionante.

Este evento no solo es una oportunidad única para los fanáticos del anime, sino también para aquellos curiosos que quieran explorar nuevas formas de narrativa visual.

