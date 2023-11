Roberto Lavagna vota a Sergio Massa: "Cerrar la grieta"

Luego, esbozó algunos ítems de lo que significa "gobernar" la Argentina, que pueden leerse como una crítica velada a Javier Milei: "Gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante, gobernar no es creer que todo empieza de 0 como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre (...) no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible", enumeró.

"Gobernar es ser prudentemente decidido. Cuidadoso de la compleja y frágil trama social preexistente, gobernar es cambiar aquello que no funciona, que no cumple con las aspiraciones de la sociedad, juntando la mayor cantidad de voluntades posibles. Gobernar es crear con conocimiento y coraje, sin improvisaciones ni fantasías", finalizó su mensaje.

El respaldo de Roberto Lavagna a Sergio Massa, tal como él dijo, va en línea con la postura de Consenso Federal ante el balotaje.

Pero cabe recordar que hace unos 10 días, el economista había cuestionado el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el kirchnerismo, igual que el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti.

"Siempre nos opusimos al juicio político a la Corte porque pretende condicionar a la Justicia", remarcó el dos veces candidato presidencial (2007 y 2019).

"Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro "Topo" Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios", siguió el ex ministro.

