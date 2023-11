Omar Perotti: "Massa está más preparado que Milei"

Dentro de ese contexto aseguró que "La decisión de un presidente comprometido con este tema de la seguridad, como lo ha manifestado Massa, es la mejor garantía para todos los santafesinos frente a la violencia".

Además de expresarse en los medios de comunicación, Perotti también hizo público un hilo en la red social "X", donde dejó un mensaje en claro tras el video que compartió Massa al argumentar el por qué quiere ser presidente.

"Quiero ratificar mi apoyo a Sergio Massa, luego del debate presidencial, quien con gran capacidad mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente. Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes posibilidades", fue el primer escrito de Perotti que luego siguió.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fomarperotti%2Fstatus%2F1724060740435259448&partner=&hide_thread=false Quiero ratificar mi apoyo a @SergioMassa, luego del debate presidencial, quien con gran capacidad mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente. Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes… https://t.co/mVQDgnWmMu — Omar Perotti (@omarperotti) November 13, 2023

Gobernador saliente

Por su parte, y ya para concluir, Perotti fue consultado sobre la transición de mando en la provincia y el pedido que hizo el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, de adelantar el traspaso de mando para el 9 de diciembre.

"De mi parte, no tengo inconveniente con el día. Hay que ajustar las tareas para dejar en claro cuándo se cumplen los plazos y a partir de cuál día ya rigen la facultades normales del nuevo gobierno. No voy a ser obstáculo y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en eso también. El día no es motivo de disputa", finalizó.

