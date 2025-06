Residentes del Hospital Garrahan exigen respuesta directa del Ministerio de Salud

Falta salud en las comunicaciones en el Día de la Comunicación

El comunicado difundido por el Garrahan —en el que se detalla una suba de los salarios a \$1.300.000 mensuales a partir de julio— fue, según fuentes oficiales, revisado por Casa Rosada. Sin embargo, para los residentes, ese tipo de difusión no constituye un acto administrativo legítimo. “No está firmado por nadie. No tenemos nada que contestar si no hay una oferta real”, sostuvo Santana.