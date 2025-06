Hospital Garrahan: Esperando la firma de Lugones, se mantienen las protestas

"El reclamo es por todos los trabajadores del hospital Garrahan y no solo los residentes (...) el gobierno busca que se instale que la huelga es solo de residentes", agregó Lipcovich y recordó que "los residentes ya tienen experiencias negativas con aumentos que nunca se dieron".

Por su parte, Georgina Duarte, enfermera pediátrica y presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos del Garrahan, también abogó por el resto de personal del hospital: "El Gobierno y el Ministro de Salud están equivocados. No sólo los residentes tienen problemas con su sueldo".

Verónica Pietropablo delegada ATE del Hospital Garrahan a radio Continenal, insistió: "El comunicado no tiene firma ni del Ministerio de Salud ni de Consejeros. No hay certezas. El Gobierno gastó mil millones de pesos en un control de ingresos con datos biómetricos y el techo se está cayendo".

Hospita Garrahan: Sigue el plan de lucha

A pesar del aumento salarial anunciado por Lugones que se esperaba que se oficialice este lunes, Duarte confirmó: "Las medidas de fuerza siguen. Los residentes siguen con el paro. Nosotros tenemos una asamblea". "Los médicos residentes no aceptaron la propuesta porque no es lo que están pidiendo", añadió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1928800354684076075?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1928800354684076075%7Ctwgr%5E4b59dc146f624d8f7c0f0ae86e690a0b1fee713c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fconflicto-garrahan-anuncio-gobierno-residentes-esperan-oferta-formal-convocan-obelisco_0_CEkmGvIIHF.html&partner=&hide_thread=false Nos unimos en una jornada pacifica, simbolica y colectiva.

Encendemos una velapor cada niño que llega a nuestra institucion, por cada mañana que nos colgamos el estetoscopio, por cada abrazo con las madres.

Acompañanos desde el obelisco o desde tu casa #FuerzaGarrahan pic.twitter.com/G6pldhbShn — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) May 31, 2025

"El anuncio no fue oficial, no fue dado por las autoridades ni el Gobierno. No se puede comunicar esto por twitter", concluyó.

"Mañana tendremos una asamblea general y seguramente tomemos nuevas medidas de fuerza", anticipo Lipcovich en Del Plata.

El plan de lucha del Garrahan continuaba este lunes a las 18 con una "noche de velas" en defensa del hospital en el obelisco. Está prevista una asamblea el martes 3/6 y una marcha al Congreso con los jubilados el miércoles 4/6 a la que también concurrirán científicos del Conicet y agrupaciones feministas.

