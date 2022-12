Quilmes: Violaron a una adolescente en un local de celulares

Ella nos dijo: ‘Me violaron. Se turnaban entre los tres, mientras uno filmaba. Me hicieron de todo por atrás y adelante’. Me quería morir cuando me contó. Hace muchos años que conozco al dueño del local. Ella nos dijo: ‘Me violaron. Se turnaban entre los tres, mientras uno filmaba. Me hicieron de todo por atrás y adelante’. Me quería morir cuando me contó. Hace muchos años que conozco al dueño del local.