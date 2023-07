Por el paro de colectivos, no se podrá descontar presentismo

Se trata de un paro de lanzado por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) por 30 empleados jerárquicos administrativos de Castelar: "El conflicto es en todas las líneas del AMBA pero está paralizado el tren Sarmiento. Nosotros tenemos firmado un convenio con la empresa SOFSE desde enero de 2022 pero la ministra de Trabajo se niega a homologarlo. El convenio no significa una erogación económica para la empresa; solamente estamos pidiendo por nuestros derechos y que se oficialicen nuestras categorías (...) Necesitamos desde el Ministerio que nos convoque, es una firma (...) Son 10 minutos en una mesa de negociación", comenzó explicando el secretario general del gremio, José Luis Moyano.

Al aire de El Destape, blanqueó el insólito reclamo: "Esto se demoró porque se está armando un gremio para gerentes y subgerentes para acobijar a los punteros. Entonces, nos presionan a nosotros porque si no aceptamos ese gremio, no nos van a homologar. No estamos pidiendo aumento salarial ni trabajar menos horas ni nada. Queremos seguir trabajando como estamos pero con el convenio homologado. Si nos llaman, negociamos y levantamos la medida. Obvio que es así. No queremos tener un convenio de trabajo homologado en el que cualquiera viene, te pone los punteros políticos que quiere y los nuestros no pueden progresar".

Más contenido en Urgente24

Influencer acusó a medios por campaña anti Javier Milei

Estalló Luis Novaresio vs. Franco Rinaldi por discriminación: "Sumamente agresivo"

Explota Gmail: Los mails ya se responden y envían solos

Una transferencia en yuanes dejó un buque acumulando multas en la zona Alfa

Argentina sin rumbo: Ni UVA ni alquileres, ¡es la inflación!