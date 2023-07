Tren Sarmiento: Insólito paro por interna entre punteros

Al aire de El Destape, blanqueó el insólito reclamo: "Esto se demoró porque se está armando un gremio para gerentes y subgerentes para acobijar a los punteros. Entonces, nos presionan a nosotros porque si no aceptamos ese gremio, no nos van a homologar. No estamos pidiendo aumento salarial ni trabajar menos horas ni nada. Queremos seguir trabajando como estamos pero con el convenio homologado. Si nos llaman, negociamos y levantamos la medida. Obvio que es así. No queremos tener un convenio de trabajo homologado en el que cualquiera viene, te pone los punteros políticos que quiere y los nuestros no pueden progresar".