Y se metió de lleno en la crisis económica en la que está sumergida el país. "Entre que el dólar sube y la plata de los impuestos que pagamos que no van a ningún lado, pareciera que todo el tiempo estamos perdiendo plata y que esa plata nunca mejora nada".

Y se quejó:

No paramos de trabajar para conseguir más plata y para mejorar las cosas que nunca mejoran No paramos de trabajar para conseguir más plata y para mejorar las cosas que nunca mejoran

En ese sentido, reflexionó: "Hay como una sensibilidad alrededor de 50 pesos, pero ojalá que todo lo que está pasando no nos quite la esperanza ni la creencia de que nosotros tenemos un poder para cambiar las cosas".

Al respecto, cargó duramente contra los gobernantes al plantear que "es difícil manejar la bronca de entender cómo se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos". Y "es desesperanzador ver cómo todavía hay gente que todavía defiende a los ladrones. Es evidente que lo son y viven a costa de nuestra plata", lanzó.

Puso como ejemplo a Máximo Kirchner al preguntarse: "Me enteré que Máximo tiene declarados 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo?. Porque si la herencia es de Néstor y el hijo hereda la plata... ¿Por qué tenía tanta plata Néstor?"

larroque-y-maximo-k.jpg "Si Máximo no heredó, que dé 300 charlas TED para contar cómo hizo para hacer $400 millones", ironizó Santi Maratea en su crítica a Máximo Kirchner. NA

"Porque también habrán heredado Cristina y su otra hija Florencia. ¿Cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos? ¿Compró tierras e hizo de eso más plata?", agregó.

Apuntó directamente contra "los kirchneristas que odian a los terratenientes, a la gente que tiene campo, casas y departamentos y que vive del sector inmobiliario".

"Entonces, ¿cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso cuando todos sus discursos se basan en que la gente poderosa y millonaria llegó a ese lugar cagándose en los vulnerables? Son ciegos. La única forma de defenderse que tienen, cegándose", disparó.

"Si Máximo es un tipo que nunca trabajó, pero tiene 400 millones de pesos heredados. Es un hijo de rico. Es lo que critican de Macri. Dicen 'Macri viene de una familia acomodada'. Máximo hereda 400 millones y el tipo labura hoy en el Estado. Por qué. Con qué facultades", continuó su descargo.

"Y si Máximo no heredó, que dé 300 charlas TED para contar cómo hizo para hacer 400 millones de pesos", ironizó.

Maratea interrumpió su crítica para aclarar que "no banca" al ex Presidente (Mauricio Macri) ni es "fanático de algún partido político".

Luego, continuó: "Qué bronca que utilicen el discurso de odiar la plata, el consumo y odiar a los ricos y lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos. Qué tibios".

Por último, bromeó: "Después de esta catarsis, cuando vengan todos los kirchneristas a prenderme fuego en las redes, fingimos demencia".

Pese a advertir que Argentina tiene "un Gobierno entero que nos pisa", se mostró optimista con la colecta. "Tengo confianza en la comunidad, en ustedes. No hay que bajar los brazos".

Críticas a Santi Maratea

El influencer fue varias veces criticado tanto por políticos como por cantantes famosos y periodistas e incluso usuarios de las redes sociales. A ellos, el influencer les ha contestado en varias oportunidades.

Y en una de ellas, se sinceró: "Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social".

" ¿Por qué? Porque considero que está mal planteado esta idea pelotuda que la gente que ayuda o que tiene una vocación más social debería no tener plata, eso no sé quién lo inventó, ¿la Iglesia?", sentenció Santi Maratea tratando de explicar que vive de su vocación social y de la "solidaridad".

