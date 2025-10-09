urgente24
(Fin) confirmado: No habrá reimpresión de boletas

La Junta Electoral argumentó cuestiones de tiempo y costos, claves para darle un corte al tema. Gran parte de las boletas están terminadas.

09 de octubre de 2025 - 20:54
La Junta Electoral definió que no habrá reimpresión de boletas. Cuestiones de tiempo y costos resultaron claves para darle un corte al tema.

Ocurre que el proceso completo de reimpresión demoraría al menos cinco días por lote, con una capacidad máxima de entrega de 3.300.000 boletas diarias, y que la totalidad de los ejemplares solo podría estar lista nueve días después de aprobadas las muestras definitivas.

El Correo Oficial precisó que para garantizar la distribución oportuna del material electoral a las 38.760 mesas del distrito, debía recibir el material con una antelación mínima de diez días al comicio y, que cualquier retraso tornaría imposible asegurar la entrega completa.

La secretaría Electoral del distrito informó que ya se imprimieron y entregaron 14.432.516 boletas únicas, actualmente en proceso de control y preparación para su distribución.

De esta forma, los jueces firmantes resolvieron:

Rechazar la solicitud formulada por la alianza "La Libertad Avanza" tendiente a disponer la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) del distrito Buenos Aires para la elección general del 26 de octubre de 2025, por resultar material, temporal y jurídicamente inviable, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes

Y sumaron:

Declarar que las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial, debiendo ser utilizadas en el acto electoral del próximo 26 de octubre en todo el territorio del distrito Buenos Aires

Así las cosas, el próximo 26 de octubre, en el cuarto oscuro de los centros de votación de la provincia de Buenos Aires, las boletas de LLA tendrán la cara de José Luis Espert y de quien quedó como cabeza de lista Karen Reichardt, nombre artístico de la candidata, Karina Celia Vázquez.

