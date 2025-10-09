La Junta Electoral definió que no habrá reimpresión de boletas. Cuestiones de tiempo y costos resultaron claves para darle un corte al tema.
NADA CAMBIA
(Fin) confirmado: No habrá reimpresión de boletas
La Junta Electoral argumentó cuestiones de tiempo y costos, claves para darle un corte al tema. Gran parte de las boletas están terminadas.
Ocurre que el proceso completo de reimpresión demoraría al menos cinco días por lote, con una capacidad máxima de entrega de 3.300.000 boletas diarias, y que la totalidad de los ejemplares solo podría estar lista nueve días después de aprobadas las muestras definitivas.
El Correo Oficial precisó que para garantizar la distribución oportuna del material electoral a las 38.760 mesas del distrito, debía recibir el material con una antelación mínima de diez días al comicio y, que cualquier retraso tornaría imposible asegurar la entrega completa.
La secretaría Electoral del distrito informó que ya se imprimieron y entregaron 14.432.516 boletas únicas, actualmente en proceso de control y preparación para su distribución.
De esta forma, los jueces firmantes resolvieron:
Y sumaron:
Así las cosas, el próximo 26 de octubre, en el cuarto oscuro de los centros de votación de la provincia de Buenos Aires, las boletas de LLA tendrán la cara de José Luis Espert y de quien quedó como cabeza de lista Karen Reichardt, nombre artístico de la candidata, Karina Celia Vázquez.
Más contenido en Urgente24
Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar
Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita
Rápido y furioso: ¿Nicolás Vázquez presenta nueva pareja?
Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral