El eje Larreta-Morales logró otra victoria clave sobre Macri

manzur y jaldo.jpg Gracias a la gestión de Larreta y Morales, ahora Jaldo y Juan Manzur deberán transpirar en una elección que ya comenzaban a ver cómoda...

Para Juntos hubiera sido terrible ir separados en la primera elección importante del año, con el riesgo que el peronismo le sacara veinte puntos.

Ahora la situación se dio vuelta y serán Jaldo y Manzur los que deberán transpirar una elección que se ponía cómoda.

Es que de ir separados, Juntos se arriesgaba a una derrota por veinte puntos

La intervención de Larreta y Morales tiene valor político porque la alianza estaba virtualmente rota, luego de la última reunión de Alfaro y Sánchez en Tucumán, que terminó mal. Fue entonces que el propio Mauricio Macri llamó a los radicales Sánchez y José Cano, que pretendía ser el candidato en la capital provincial y ahora deberá ir a pelear por una banca de legislador provincial en una elección nada fácil por la ley de acoples que tiene Tucumán. El ex presidente no tuvo éxito y se chocó contra Sánchez, que habla poco, pero no se baja.

https://twitter.com/alfarogerman/status/1635418426893283328 He decidido dejar a un costado mis aspiraciones personales y declinar mi candidatura a gobernador porque considero que primero está Tucumán y luego los hombres. — Germán Alfaro (@alfarogerman) March 13, 2023

Además, las diferencias persistían porque la UCR tucumana insistió en que las encuestas favorecen al dirigente boina blanca y que, siguiendo con los lineamientos que trazó la misma mesa nacional, eso lo hacía merecedor de ocupar la candidatura a la gobernación.

Además, el cierre de este lunes deja a Macri también sin su candidato a intendente de la Capital, el periodista Omar Noblega.

Este martes 14, según el cronograma de la Junta Electoral de Tucumán, vence el plazo para que las distintas agrupaciones políticas realicen sus internas. Aún sin que se concreten, es un imperativo legal que las fuerzas eleven las nóminas de sus aspirantes, puesto que de no hacerlo se pondrían a tiro de alguna impugnación legal

Por último, cabe remarcar que la unidad alcanzada en Tucumán se suma al acuerdo en Córdoba, donde Luis Juez competirá como candidato a gobernador y Rodrigo de Loredo a intendente. Dos distritos clave que venían muy complicados, que se arreglaron sobre el límite y en cuyos dos casos se impuso el eje Larreta-Morales por sobre Mauricio Macri.

