Ante algunas versiones que circularon durante el día de hoy, me veo en la obligación de aclarar que no estoy involucrado en ninguna discusión vinculada a una precandidatura para las próximas elecciones Ante algunas versiones que circularon durante el día de hoy, me veo en la obligación de aclarar que no estoy involucrado en ninguna discusión vinculada a una precandidatura para las próximas elecciones