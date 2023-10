Patricia Bullrich refirió seguridad; retrucaron "montonera"

Nunca se supo si Bullrich no sabía que ese dinero prácticamente no se encuentra de forma física en el edificio del banco, pero la mayoría de los analistas le recordaron que el Central invierte sus activos, los cuales se encuentran digitalizados, dado que mantenerlos a la vista en algún armario sería una forma de que perdieran valor. Su equipo de prensa le dijo a CNN que no quieren hacer comentarios al respecto. Martín Redrado, un economista que fue presidente del Banco Central, dijo en entrevistas que solo hay una parte muy pequeña de dólares para operaciones de los bancos y algunos lingotes de oro. Pero Bullrich dijo que iba a poner una cámara para denunciar cómo está el banco, sin aclarar que no hay casi nada para mostrar.

Blindaje

Su deseo de llevar una cámara al Banco Central no fue el único ejemplo de sus dificultades para desenvolverse en asuntos económicos. Durante una exposición pública en un panel, fue interpelada acerca del programa bimonetario que dice que impulsará en caso de ser presidenta de Argentina. Puntualmente, le preguntaron de dónde sacaría los dólares para ofrecerlos en el mercado a la par de los pesos. Bullrich explicó que conseguiría un "blindaje" para garantizar el esquema. El término blindaje trajo a la memoria de todos los argentinos el préstamo extraordinario que bancos e inversores institucionales le dieron a la Argentina durante el Gobierno de Fernando De la Rúa a finales del año 2000, en medio de una fuerte crisis económica. El presidente anunció con alegría aquella noticia, pero su gobierno terminaría un año después, antes de cumplir su mandato constitucional, en medio de una corrida cambiaria y una grave crisis social.

Durante gran parte de la campaña para las PASO e incluso después, ella era la que hablaba de los asuntos económicos. Hasta que cambió y designó a Carlos Melconian como jefe de su equipo económico y le cedió la palabra en ese campo tan sensible. Melconian y Bullrich hablan de una oferta de pesos y dólares, a libre elección del consumidor. Pero han sido claros que eso no se puede hacer inmediatamente, sino luego de lograr ciertos equilibrios macro.

Nueva unidad penitenciaria a lo Bukele

Uno de los más recientes videos proselitistas de la campaña de Patricia Bullrich contiene la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada, con el objeto de que allí cumplan su condena narcotraficantes, asesinos y corruptos, según se transmite en el anuncio. Agrega que el lugar contará con inhibidores de señal telefónica y vigilancia individualizada e incorruptible.

Más allá de la iniciativa, lo que generó más reacciones y comentarios fue el final de ese video, en el que puede verse que el penal que Bullrich quiere construir se llamaría “Unidad Penal Doctora Cristina Fernández de Kirchner”, en un claro ataque al kirchnerismo, uno de sus adversarios políticos. Cristina Kirchner no hizo ningún comentario sobre el hecho. Pero el ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel Katopodis, dijo que el aviso de Bullrich “es parte de la violencia política a la que Juntos por el Cambio nos tiene acostumbrados”.

Escuchar presos

Por su experiencia como ministra de Seguridad durante el Gobierno del presidente Mauricio Macri, Bullrich suele hacerse fuerte cuando debe hablar de esos asuntos. Pero una iniciativa reciente generó otra polémica: dijo en una entrevista en Neura Media que si fuera presidenta escucharía las conversaciones entre presos y sus abogados defensores, algo que el Código Penal no permite, porque violaría el principio de inocencia, garantizado en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Bullrich aseguró que no escucharía de inmediato esos diálogos, pero que los guardaría por si ameritara revelarlos en algún momento de la causa, como un elemento más de prueba para el juez. Tras la propuesta, la candidata a vicepresidenta de Argentina por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, cuestionó el plan de Bullrich, al que consideró como “ilegal”.

