Paro de colectivos: Cuáles son las líneas que no funcionarán

¡Buenas noches! Quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte. En virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores, mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual ¡Buenas noches! Quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte. En virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores, mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual

https://twitter.com/jmcapitanich/status/1579987298313068545 Buenas noches! Quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte. En virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores,mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) October 12, 2022

Paro de Colectivos: Por qué se tomó esta medida

Según el titular de la UTA, Roberto Fernández, el gremio agotó todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".

El comunicado de la UTA difundido el 5 de octubre ya avanzaba hacía una disputa entre Provincias y Nación:

Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos Provinciales y Estado Nacional, sobre quien se hace cargo del acuerdo salarial Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos Provinciales y Estado Nacional, sobre quien se hace cargo del acuerdo salarial

image.png El comunicado de la UTA sobre el paro de colectivos en el interior de la Argentina por 48 horas.

Paro de colectivos: Interior Vs AMBA

Los choferes de micros de media y larga distancia del interior buscan cerrar un acuerdo donde se equipare sus ingresos al acuerdo salarial que consiguieron los choferes del AMBA, que consta de un salario básico de 200 mil pesos a partir de diciembre 2022, precisó la agencia NA.

En declaraciones a Cadena 3, el presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, dijo que la discusión paritaria se tiene que dar entre AMBA, Fatap y las cámaras de todo el país porque sino el AMBA arregla con el Estado Nacional, cubre los fondos y después ellos tienen que salir a ver de dónde los consiguen para el resto del país.

"El aumento salarial que logró el gremio es de casi el 100% y es lógico con la inflación. Nosotros no decimos que no, pero necesitamos 13 mil millones más para cerrar el año. Al AMBA le ponen 30 mil millones por mes y a nosotros 3.800 millones, pedimos simetría y que aporten esos fondos", planteó y advirtió: "Nosotros no podemos firmar una paritaria que después no podemos pagar".

Los colectivos de la Capital Federal y el Conurbano no serán afectados por el paro de UTA. Foto: NA. Choque entre el Gobierno y las empresas de colectivos en el AMBA. Foto: NA.

Paro de colectivos: ¿Otro aumento?

Según consigna el diario La Voz, a finales del mes pasado las municipalidades de Córdoba, Rosario y Santa Fe aplicaron una suba que llevó el pasaje de colectivo a 85 pesos.

En lo que va del año, el pasaje en el transporte urbano de Córdoba ya registró un aumento del 70,4%.

En el caso de Córdoba, en el cálculo de lo que se necesitaría para pagar la paritaria, el urbano cordobés cuenta con 3 mil trabajadores: hacen falta unos 150 millones de pesos extra para hacer frente al costo salarial.

En junio pasado, se cortaron 11,4 millones de pasajes. Si se tuviera que cubrir con tarifa, harían falta unos 14 pesos, por lo que el boleto pasaría a costar casi 100 pesos, estimó La Voz, en un hipotético escenario donde las empresas no reciban fondos del Estado e incrementen el valor del boleto para pagar sueldos.

Más contenido en Urgente24:

Mauricio Macri no larga la pelota: Reunión con dirigente LPF

Conductor amenazó a locutora en vivo: "Te tiro el teléfono"

Cuándo es el primer partido del Mundial 2022

Podrían estar cobrándoles un impuesto que no deben

Liz Truss se afana con Ucrania pero no estabiliza la libra