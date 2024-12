Pablo Javkin recibió en Rosario la gran oferta pero no respondió

Corte Suprema vs. Elijo CREER

Un problema para Javkin es que él nunca ejerció como abogado porque se hizo político profesional. Aquí el interrogante: ¿Cómo seguir siendo político profesional si ya no puede seguir como intendente municipal y no será gobernador? ¿Regresar a un Legislativo? ¿Tomarse un receso en su carrera política? Acaba de cumplir 53 años y él cree que no debe ni puede aceptar una tregua.