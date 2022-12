Ocaso de CFK: Fallido atentado, condena y sin 2023 (¿?)

Tiempo después y luego del fuerte verdecito de la fiscalía en el juicio por Obra Pública en Santa Cruz que involucra a Lázaro Báez y a CFK, que pidió 12 años para la vicepresidenta, Cristina Kirchner teatralizó el alegato completo de su defensa, y los subió a Youtube a modo de un documental histórico testimonial; jugada de CFK para exaltar el ideario kirchnerista y espectacularizar su presumida victimización e inocencia en los casos de corrupción que recayeron en su contra.

Condenada y sin 2023

Como todo líder populista que descree de las “molestas” instituciones y aboga por el contacto directo con el pueblo, en cada ocasión, apeló directamente a las redes sociales. Como cuando fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la encontrara responsable del delito de administración fraudulenta en el juicio por la causa Vialidad, que investigó el reparto irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la ex presidenta CFK se defendió por streaming desde el Senado.

Allí vapuleó a la justicia a la que llamó "mafia judicial y “estado paralelo". "No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial", se defendió.

image.png CFK fue hallada responsable de defraudación, pero pero no de liderar una asociación ilícita, según la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2.

Además, tras los rumores y el aliento de La Cámpora y kirchneristas de una supuesta candidatura presidencial de CFK, la vicepresidenta confirmó que no se presentará en ninguna boleta en las elecciones del próximo año.

“¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice que la maltraten por una candidata inhabilitada, condenada". Y resaltó: "No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va estar en ninguna boleta".

No obstante, la filtración de un problema de salud explicaría su baja de la competición de 2023 y la postergación del acto del grupo puebla, suspendido dos veces por la vicepresidenta; la primera por covid, la segunda por nada. De acuerdo a trascendidos periodísticos durante la tarde del miércoles 21 de diciembre, la exmandataria se cayó al salir del baño en una reunión con intendentes del conurbano bonaerense, luego de recibir la condena.

“Vuelvo a Ensenada: comida, ella con angustia, todos preguntándoles hasta que pide ir al baño. Se levanta, va al baño. Cuando sale, ella no se da cuenta que en el baño hay un escalón, se tropieza y se golpea fuertemente la cabeza. Eso provoca que haya que evacuar a Cristina del lugar, llevarla a un sanatorio, donde estuvo 3 o 4 horas en observación, atendida por el neurocirujano Cristian Fúster, quien le trepanó el cerebro para sacarle un hematoma subdural el 8 de octubre de 2013”, dio a conocer Eduardo Feinmann en LN +.

Luego el periodista en Radio Mitre, aseguró: “Ayer a la noche, le volvieron a hacer una tomografía. Me cuenta que no han encontrado nada afortunadamente, pero la preocupación es enorme”.

CFK vs Justicia

Más allá de la condena o por ella, CFK desplegó durante el año un ataque sistemático contra el poder judicial, su enemigo, el único que intentó ponerle límites. Varios acontecimientos marcaron la enemistad entre CFK y la justicia, tensionada a niveles extremos. Tal vez el más preocupante fue el desacato del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) contra el decreto parlamentario de CFK que forzó la partición del bloque FdT para poner 2 representantes en el Consejo de la Magistratura. La vicepresidente desobedeció el fallo y decidió insistir con su elegido Claudio Martin Doñate.

image.png La CSJN, en más de una ocasión, se plantó frente a las estrategias políticas de Cristina Kirchner.

El miércoles 21 de diciembre la corte le tomó juramento a los diputados oficialistas y opositores que comenzarán a integrar el Consejo de la Magistratura. De todos modos, el organismo encargado de la selección y el juzgamiento de los magistrados todavía está incompleto ante la judicialización de la designación de los representantes del Senado

Los cuatro representantes que tienen pendiente jurar son los definidos por el Senado y designados formalmente por Cristina Kirchner en su calidad de presidenta del cuerpo. Son el radical Eduardo Vischi y los oficialistas Mariano Recalde, Inés Pilatti de Vergara y Martín Doñate.

Asimismo, el escrache al fiscal Diego Luciani en un restaurant en Mar del Plata, orquestado por un consultor K Artemio López, fue reprobado por buena parte de la justicia argentina. Es que el magistrado se ganó la feroz enemistad del kirchnerismo por su fuerte alegato contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, celebrada por la oposición.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que reúne a fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos Provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y agrupa a diversas Organizaciones o Asociaciones de Fiscales Provinciales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salió a repudiar lo sucedido a través de un fuerte comunicado con críticas al gobierno.

Así las cosas, tal como contó Urgente24, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará el próximo martes 27/12 un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, territorio de Jorge Ferraresi, que será el último mensaje público de la exmandataria antes de que termine el 2022.

El peronismo desorganizado y sin candidatos definidos para las PASO, se ilusiona con que CFK confiere un poco de claridad al FdT. Algunos se entusiasman con la posibilidad de que la vicepresidenta revea su negativa de presentarse en las elecciones del año que viene.

En ese sentido, el jefe comunal de Avellaneda reflexionó ayer (23/12), en diálogo con AM 530, antes del encuentro: "Cristina dijo que iba 'a hacer lo que tenga que hacer' y me quedo con esa frase. Lo de no presentarse lo imagino como una declaración desde la calentura, después de un partido en el cual te bombearon. Creo que su candidatura depende de lo que hagamos nosotros y cómo lo trabajemos".

