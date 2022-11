Nuevo accidente de tránsito, ¿Dónde está la policía?

Ante esto, el culpable fue detenido y se le acusa de delito de “homicidio culposo” y “lesiones culposas”. El caso es investigado por la fiscal María Virginia Toso, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.

No obstante, la situación podría agravarse una vez que el cuadro irreversible de Dalmau se traduzca en una declaración oficial de muerte. Según lo que comentó Evelyn, la hermana de la sobreviviente, dice que los médicos que están atendiendo a la joven hablan de un panorama desfavorable: "Lo último que nos dijeron a las 3 de la mañana es que tiene muerte cerebral y que están esperando a que ella se despida, que deje de latir su corazón".

Mismo día, dos accidentes distintos

En este caso la imprudencia al volante, además de estar bajo la influencia del alcohol, también se produjo por el rencor pero ¿Eso es suficiente para causar una tragedia?. Una adolescente de 17 años murió y otro chico resultó herido después de que un conductor los atropellara con una maniobra fuera de lugar.

Ocurrió a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, cuando la mañana del domingo, un conductor atropelló a un grupo de jóvenes. En consecuencia, Jazmín Fernández murió y su cuñado se encuentra gravemente herido.

image.png Jazmín Fernández (Foto: Facebook)

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Allí se logra ver con claridad cómo el conductor dió una vuelta en “U”, subió a la vereda e impactó contra el grupo de chicos.

Según relataron los familiares y amigos de la víctima a TN, antes del accidente se vió al acusado tomando bebidas alcohólicas y se acercó al grupo de amigos a pedirles más. “Les convidamos y cuando se empezaron a drogar nos alejamos”, contó Jaqueline, amiga de la víctima y quien estuvo en el momento del impacto.

Diego, otro amigo, aseguró que cuando sucedió el choque había un patrullero en la esquina porque le habían sacado la moto al acompañante del conductor acusado. Según indicaron los jóvenes, al parecer el vehículo era robado.

Jaqueline relató:

Estábamos todos de espalda por irnos, no entendemos lo que paso. Aparentemente fue apropósito, nos vio parados y se reía. Fue un descontrol, corrimos y Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. Ya había llegado la policía pero nadie llamó a una ambulancia. Estábamos todos de espalda por irnos, no entendemos lo que paso. Aparentemente fue apropósito, nos vio parados y se reía. Fue un descontrol, corrimos y Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. Ya había llegado la policía pero nadie llamó a una ambulancia.

Tras el impacto, el autor del accidente intentó escaparse pero un desperfecto mecánico se lo impidió por lo que testigos del choque fueron tras él y lo detuvieron a golpes. Al final, fue detenido y arrestado bajo el cargo de homicidio y conducta temeraria.

