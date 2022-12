¿Messi o Maradona?: Mauricio Macri eligió al mejor de todos los tiempos

Para él “no hubo una final tan emotiva como esta”. Y relató: “Con el segundo gol me volví loco. La definición de Di María fue una belleza del futbol”. En sentido criticó la salida del rosarino en el segundo tiempo: “No me gustó que se vaya Di María, pero al parecer Scaloni pensó que no estaba en condiciones”, opinó. Y recordó: “En los penales ya no aguanté, me fui adentro y me agarré de la misma columna a ver los penales en el televisor”.