S&P Merval, bonos y Riesgo País en verde

En cuanto al cierre de la jornada, desde Portfolio Personal Inversiones -PPI- decían: Los bonos soberanos no quieren bajarse de la ola, y, a contramano del universo emergente que retrocedió, anotaron otra jornadaen verde. Esta vez los globales sumaron +0,6/+1,5% a lo largo de la curva, empujando el precio promedio ponderado hasta US$ 28,51, el mayor nivel de precios desde el 7/6. Faltando 9 ruedas para que termine diciembre: ¿lograrán cerrar otro mes de ejemplar performance? Modestas pero constantes. El BCRA inauguró otra semana de compras. La autoridad monetaria se llevó este lunes US$52 millones por su participación en el MULC. ¿Cuánto aportó el nuevo programa de dólar soja hoy? US$ 107,950 millones. En su otro frente, el del dólar oficial el Banco Central sorprendentemente mantuvo la TNA de devaluación diaria prácticamente en los mismos niveles del viernes. Hoy el crawling peg viajó a una velocidad diaria de 64,45% TNA, vs 65,56% el viernes. De esta manera, continúa incierto el destino final del tipo de cambio oficial. Finalmente, el CCL dio un paso al frente. El CCL Senebi se ubicó en $333 vs. $331 ayer.

