Matan al hijo de una concejala y balean al de una fiscal

Fuentes judiciales declararon a Télam:

Todo indica que estuvieron consumiendo alcohol y drogas, y, aparentemente, eso incidió para que el joven Salgado entrara a la cocina con una de las armas que allí había cargadas, y en disposición inmediata de uso, y abriera fuego contra sus conocidos. Todo indica que estuvieron consumiendo alcohol y drogas, y, aparentemente, eso incidió para que el joven Salgado entrara a la cocina con una de las armas que allí había cargadas, y en disposición inmediata de uso, y abriera fuego contra sus conocidos.

Tras ocurrido el hecho, Ezequiel Salgado trasladó a los baleados hasta el hospital de Saladillo en una camioneta. En tanto, su hijo Joaquín, fue detenido más tarde cuando personal de la comisaría local llegó al campo.

Salgado-el-tirador.jpg Joaquín Salgado, el presunto homicida (Foto: Infobae)

Del quincho la policía secuestró una pistola marca Bersa calibre .40, que es la que se cree empleó el imputado para balear a sus conocidos, y una escopeta Maverick calibre 12. También fue requisada la camioneta Hyundai Tucson, propiedad de Salgado padre, con la que trasladó a los heridos al hospital. Allí se incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38.

Los restos de King, quien además de músico, era chef y había trabajado como guardavidas, fueron inhumados esta mañana en el cementerio de Saladillo. El padre declaró a la prensa:

Mi hijo tocaba la guitarra muy bien. Me había contado que no hacía mucho que se frecuentaba y quería tocar con esta gente. Todavía no sabemos muy bien qué sucedió, pero Tomás, el amigo de mi hijo que resultó herido, me dijo que en un momento apareció el hijo del dueño del campo con un arma y empezó a tirar. Lo único que quiero es que se haga justicia. Mi hijo tocaba la guitarra muy bien. Me había contado que no hacía mucho que se frecuentaba y quería tocar con esta gente. Todavía no sabemos muy bien qué sucedió, pero Tomás, el amigo de mi hijo que resultó herido, me dijo que en un momento apareció el hijo del dueño del campo con un arma y empezó a tirar. Lo único que quiero es que se haga justicia.

Si bien el padre de la víctima, señaló en sus redes sociales y luego aseguró en diálogo con Télam que los imputados son parientes de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la propia magistrada desmintió este lunes esa información en diálogo con la misma agencia.

Salgado aclaró a Télam:

No tengo familiares en Saladillo, la información es falsa. No tengo familiares que se llamen Ezequiel ni Joaquín. No tengo familiares en Saladillo, la información es falsa. No tengo familiares que se llamen Ezequiel ni Joaquín.

El caso es investigado por la UFI N°1 de Saladillo, cuya titular es la madre de Santopolo, pero en este momento es subrogada por la fiscal Norma Pippo, de Cañuelas. Pippo ordenó el arresto de los 2 Salgados, a Joaquín como presunto autor del “homicidio” de King y la “tentativa de homicidio” de Santopolo, y su padre por “tenencia y portación de arma de guerra”.

image.png Tomas Matías Santopolo, guardavidas e hijo de la fiscal Patricia Hortel, terminó herido. (Foto: Facebook)

Uno de los investigadores del caso señaló que ambos acusados “tenían alguna documentación de las armas, pero todas vencidas desde hace mucho tiempo”. Además ambos fueron indagados está mañana pero ninguno quiso declarar.

