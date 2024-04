Mensaje a Karina Milei: el Primer Mundo es distinto al Tercer Mundo

Por lo tanto, exigir que le presentaron por escrito en forma previa todas las preguntas que se le harían a Javier Milei fue casi un insulto. Eso no se dice. Eso no se hace. Eso no se piensa. Ni siquiera se imagina. Prohibido. Es posible que algo semejante suceda en la Argentina pero no en USA y menos en una actividad académica. Hubo efervescencia al respecto.

Luego, intentar cambiar el salón donde hablaría su hermano Presidente fue rechazado de plano: "6 Presidentes han disertado en el Mary Ann Wolfe Theatre", le explicaron.

No fueron las únicas exigencias pereo sí las que provocaron más fastidio, dicen.

