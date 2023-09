Médicos de Santa Fe se suman al cobro por consulta

Desde este sector de la medicina marcaron una clara diferencia con el resto al aclarar que quieren que la totalidad de la consulta sea pagada por las obras sociales y prepagas.

No estamos pidiendo un coseguro, copago, plus, o como lo quieran llamar, les estamos pidiendo a las obras sociales y prepagas que abonen la totalidad de la consulta y que no sea el afiliado el que aporte estas diferencias, que es muy grande

¿Qué dicen las obras sociales?

El director de Iapos, la obra social de los empleados públicos de la provincia, Óscar Broggi, aclaró que el precio que se le paga a los médicos en Santa Fe es de $2500 y que a fin de año alcanzará los $3800. Al mismo tiempo, dijo que el cobro de cualquier plus médico en la provincia es ilegal y debe ser denunciado.

Broggi reconoció que esta práctica viene en aumento en los últimos años y en consecuencia de esto, solamente en 2022, recibieron más de 400 denuncias.

Además, el director de Iapos aclaró que “Lo que las obras sociales y prepagas cobran a sus afiliados, no va a las consultas médicas. Sería bueno que los afiliados pregunten en qué destinan el dinero las obras sociales y las prepagas”.

