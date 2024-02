Maximiliano Pullaro confunde a la UCR tras su vínculo con Gustavo Valdés: ¿Va por Milei?

Según Pullaro "los recibió, no por lo de dicen de los carnavales para la televisación, sino por lo que fue el feroz temporal que padeció" y aseguró: "Nosotros también hicimos el pedido. Eso a mí no me va a poner en un encono con un gobernador. Al contrario, tenemos que hacernos fuertes desde el interior".

image.png La foto de Javier Milei y Gustavo Valdés hace crujir a la UCR. Foto: NA

Maximiliano Pullaro: Su postura

En segundo lugar, el gobernador santafesino notificó que ambos hablaron del plan que tienen en Villa Ocampo "del desarrollo que estamos haciendo de infraestructura para poder llegar a los puertos y que ellos también tienen que terminar para poder usar las barcazas que complementan a los camiones y tener un tránsito permanente con la provincia de Corrientes".

Para justificar el llamado, Pullaro expresó que el foco estuvo puesto en la construcción de la Región Litoral. "La Región Litoral tiene mucho para dar en biodiversidad como en temas culturales, en el cuidado del río, en la potencia productiva. Nos tenemos que apoyar, entender que la única manera que vamos a salir adelante es si nos regionalizamos y logramos acuerdos de cooperación", destacó.

Por otro lado, se lo interrogó sobre si los gobernadores ya no tienen una conversación con Luis Caputo o Guillermo Francos y si en el plano solamente está el presidente. Pullaro remarcó que él dialoga con todos los que quieren establecer una charla constructiva con la provincia de Santa Fe.

"Con Caputo hablé la semana que pasó por el tema del transporte; con Francos hablé por el mismo tema y tengo una mirada diferente pero respeto la suya. Con el presidente no he tenido la oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de dialogar como lo hice previo a la ley de Bases en dos oportunidades", precisó.

Sin embargo, Pullaro apuntó sobre Milei ya que aún no brindó soporte económico y él se las sigue rebuscando por sus propios medios. "La prioridad nuestra es que la provincia de Santa Fe pueda crecer y que nadie más le meta nunca más la mano al bolsillo de los santafesinos", concluyó.

image.png Pullaro se cansó de esperar a Milei y comenzó a reparar las rutas nacionales. Foto: Versión Rosario

Santa Fe y Corrientes

La fusión Pullaro-Valdés no comenzó con este debate. En diciembre de 2023, el correntino recibió en su despacho al oriundo de Hughes para trabajar en la integración productiva entre ambas provincias. Desde ese momento comenzaron los objetivos en conjunto, aunque luego de dos meses avanzaron. Y se dio justo, o a propósito, en el momento tenso entre Milei y los gobernadores.

"Tenemos muchos temas en común como la ganadería, la agricultura, el río Paraná o la Hidrovía, y por eso tenemos que empezar a asociar a nuestra provincias que tienen que ser hermanas en la defensa y la proyección de sus intereses", consideró Pullaro en aquel entonces.

Aquel día se originó la propuesta de fabricar la Región del Litoral y el compromiso de formar un "país federal".

Más contenidos de Urgente24

El Día Internacional de la Lengua Materna: Celebrando la diversidad lingüística

A 131 años de la fundación de la AFA, la historia del fútbol argentino

La paradisíaca playa de Brasil entre las más lindas del mundo

Alfredo Cornejo perdió aliados, y choca con los médicos mendocinos

El Trece firma convenio con Star+ para transmitir El Encargado